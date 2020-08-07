Уряд вирішив, як працюватиме громадський транспорт у «червоній» карантинній зоні



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На позачерговому засіданні уряд вирішив скасувати повну заборону на роботу громадського транспорту у «червоній» карантинній зоні

У «червоній» карантинній зоні пасажирів можна буде перевозити лише на 50% сидячих місць - Кабмін

Кабінет міністрів сьогодні, 7 серпня, на позачерговому засіданні вирішив скасувати повну заборону на роботу громадського транспорту у «червоній» карантинній зоні. Відповідну домовленість було досягнуто на селекторній нараді Кабінету Міністрів за участю мерів міст та голів облдержадміністрацій щодо епідеміологічної ситуації у зв’язку з поширенням епідемії коронавірусу, повідомили у пресслужбі уряду.

«Результатом діалогу міністрів та представників регіонів стало взаєморозуміння в питанні режиму роботи транспорту. На позачерговому засіданні уряду буде внесено зміни до відповідних постанов, згідно з якими у червоних зонах з’явиться можливість перевезення пасажирів лише на 50% сидячих місць. Необхідною умовою є контроль місцевою владою дотримання карантинних обмежень у транспорті», - поінформували в пресслужбі.

Зазначається, що у нараді взяли участь міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр охорони здоров’я Максим Степанов, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов та представники 25 регіонів України.

Як повідомлялося, Кабмін оновив список карантинних зон в Україні. У «червоній» зоні опинився Харків, а також райони в Рівненській і Чернівецькій областях. У «помаранчевій» зоні, зокрема, Львів, Івано-Франківськ і Чернівці.

Оприлюднено нову карту карантинних зон.

Згідно із поділом на карантинні зони, у «червоних» забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти.

Як свідчать дані з інтерактивної карти щодо поділу України на карантинні зони, Луцьк і Тернопіль, які протягом тижня були в так званій червоній зоні та не хотіли посилювати карантин, опинилися в «помаранчевій» та «зеленій» зоні відповідно. Новий поділ набуде чинності з понеділка, 10 серпня.

Глава МОЗ сьогодні, 7 серпня, також повідомив, що кількість тяжких випадків Covid-19 в Україні зростає.

Коронавірус в Україні

Всього 78261

Одужали 43055

Хворіють 33354

Померли 1852

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До слова, 7 серпня в Україні вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

Найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у місті Києві. У столиці виявлено 186 нових хворих.

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