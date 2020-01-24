МОЗ хоче заборонити тестування косметики на тваринах



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У міністерстві планують більш, ніж утричі збільшити список заборонених компонентів

Міністерство охорони здоров’я винесло на повторне громадське обговорення доопрацьований проєкт постанови Кабінету міністрів щодо запровадження нового технічного регламенту на косметичну продукцію. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«Вимоги до косметичної продукції на українському ринку мають бути такими, як і на європейському. Виробники зможуть використовувати лише безпечні барвники, консерванти, УФ-фільтри, а кількість заборонених інгредієнтів втричі збільшиться у порівнянні з попередніми нормами. Тестування косметики на тваринах заборонено. Ці зміни – важлива складова євроінтеграції України і виконання умов Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові вимоги до косметики гарантуватимуть її якість та безпеку. Новий технічний регламент розширює перелік заборонених інгредієнтів з 400 до 1383 позицій. Також новий регламент передбачає використання лише дозволених барвників, консервантів, УФ-фільтрів.

Один із важливих аспектів нового регламенту – заборона випробування косметики на тваринах. Замість цього іноземні та національні компанії мають запровадити та використовувати новітні технологічні розробки, зокрема, альтернативні методи тестування косметичної продукції.

Для українських виробників запровадження єдиних з ЄС норм допоможе в середньостроковій перспективі експортувати свою продукцію до країн Європейського Союзу та конкурувати на зовнішньому ринку, підкреслили в МОЗ.

Для компаній, які не мають потужності для застосування нових стандартів, передбачений перехідний період – 18 місяців з дня опублікування постанови.

Розміщення виробництва іноземних компаній на території України сприятиме, зокрема, зменшенню вартості їхньої продукції. При цьому якість відповідатиме європейським вимогам.

Такі норми діють в Європейському Союзі вже кілька років. Вони також впроваджувалися з перехідним періодом.

Новий регламент розроблений на основі Регламенту ЄС №1223/2009. Він має усунути юридичні розбіжності, а також адміністративні та технічні бар’єри у торгівлі між Україною та країнами Європейського Союзу, зазначили в міністерстві.