Міноборони перезапускає формат роботи з НАТО



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Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив в Брюсселі, що вступ до НАТО залишається ключовим пріоритетом України

В рамках нового формату усі існуючі програми співпраці України та НАТО будуть зведені в одну програму

Міністр оборони України Андрій Загороднюк під час зустрічі з журналістами за підсумками робочої поїздки до штаб-квартири НАТО анонсував рішення Північноатлантичного альянсу та України найближчим часом перейти на новий формат відносин.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Ми перезапускаємо формат роботи з НАТО, робимо його більш практичним. Розраховуємо, що перші документи будуть підписані цього року», — зазначив міністр оборони.

Загороднюк повідомив, що у рамках нового формату усі існуючі програми співпраці України та НАТО будуть зведені в одну програму, при цьому Річна національна програма (РНП) у рамках нового підходу залишиться.

«РНП залишається, бо це, по суті, внутрішній, односторонній документ. Натомість, нова програма стосуватиметься двосторонньої взаємодії України з НАТО», — розповів він.

За словами керівника вітчизняного оборонного відомства, Альянс запровадив підхід «одна країна — один план», відповідно, підтримка Україні буде надаватися в рамках однієї програми.

«Ми станемо першою країною, яка буде рухатися за цим підходом», — зазначив Загороднюк.

До слова, раніше міністр оборони Андрій Загороднюк, виступаючи у Раді під час години запитань до уряду, заявив, що скорочення Збройних сил України не планується.