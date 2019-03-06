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    Генерал США закликав бути готовими до російської агресії у Європі

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    <span>Головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті&nbsp;</span> - Генерал США закликав бути готовими до російської агресії у Європі
    Головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті 

    Кертіс Скапаротті рекомендував уряду США збільшити військовий контингент у Європі

    Сполучені Штати повинні посилити бойову міць і зосередитися на готовності протистояти російській військовій загрозі в Європі і в усьому світі. Про це заявив командувач збройними силами США в Європі і головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті, передає «Голос Америки».

    Скапаротті, виступаючи на комітеті у справах збройних сил сенату США у вівторок, назвав Росію головною загрозою стабільності на континенті. Він рекомендував уряду США збільшити військовий контингент у Європі.

    За словами Скапаротті, особливо він стурбований недостатніми можливостями у сфері розвідки та моніторингу, а також скороченням військової переваги НАТО у відкритому морі.

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    «Я попросив ще два есмінці», - сказав генерал законодавцям, додавши, що збільшення сил флоту критично необхідно, «якщо ми хочемо зберегти перевагу на морі».

    Це особливо важливо, враховуючи модернізацію і зростання російського ВМФ, у тому числі, збільшення кількості російських підводних човнів біля берегів Європи і в інших регіонах, зазначив Скапаротті.

    Генерал додав, що Європа як і раніше залишається у фокусі уваги Кремля.

    «Москва прагне посилити свій вплив на країни, розташовані уздовж периферії, зруйнувати солідарність в НАТО і підірвати... міжнародний порядок», - заявив Скапаротті.

    Генерал нагадав, що Росія також збільшує свій вплив в Азії, зокрема, у Сирії і Афганістані.

    Скапаротті повідомив законодавцям, що американські військові тісно співпрацюють з європейськими союзниками, включаючи Польщу, Румунію, Болгарію і держави Балтії, у сфері створення потенціалу для відбиття можливої російської агресії.

    Як повідомлялось, Скапаротті допустив можливість поставок Україні «морських систем» озброєння у зв'язку з ситуацією навколо Керченської протоки. При цьому він згадав про постачання в Україну протитанкових ракетних комплексів Javelin і зазначив, що українські військові, на його думку, зуміли добре відпрацювати навички їх застосування.

    Нагадаємо, що наприкінці лютого прикордонники почали встановлювати радіолокаційні комплекси на узбережжі Азова. У цьому році прикордонники здійснили більше 30 виходів у море, оглянули 20 суден, відпрацювали близько 10 бойових вправ і понад 60 тактичних завдань.

    Також з 1 по 8 березня у Чорному морі проходять масштабні навчання НАТО Poseidon 19У навчаннях візьмуть участь 10 румунських кораблів, чотири кораблі зі складу з'єднання другої постійної військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2), а також два швидкохідні катери для водолазів.

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