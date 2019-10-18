Міністр оборони розповів, чи планується скорочення Збройних сил



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Очільник Міноборони Андрій Загороднюк

Загороднюк зазначив, що у новому державному бюджеті передбачено збільшення витрат на озброєння та військову техніку

Скорочення Збройних сил України ми не плануємо. Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, виступаючи у Раді під час години запитань до уряду.

Міністр зазначив, що фактична чисельність ЗСУ - 250 тисяч осіб - менша від штатної.

Він також додав, що у новому державному бюджеті передбачено збільшення витрат на озброєння та військову техніку, у тому числі з-за кордону.

Як повідомлялось, Верховна Рада почала ранкове пленарне засідання годиною запитань до уряду. Члени Кабінету міністрів відповідають на питання щодо врегулювання конфлікту на сході України, а також на питання про стан і перспективи тарифної політики в Україні. Низка фракцій заздалегідь письмово повідомили, які питання будуть задавати членам уряду.

Як повідомлялось, Верховна Рада на пленарному засіданні 18 жовтня планувала провести першу годину запитань до уряду.

Як заявив Разумков на засіданні 15 жовтня, Верховна Рада 18 жовтня прийме держбюджет у першому читанні.

4 жовтня Рада схвалила програму діяльності Кабміну. Тож уряд прем’єр-міністра Олексія Гончарука отримав річний імунітет від відставки.

Як повідомлялось, прем’єр Гончарук заявив, що економіка України має зростати на 5–7% в рік, аби країна розвивалась та поступово стягала з себе борговий зашморг. При цьому в проекті бюджету на наступний рік закладений ріст ВВП в скромні 3,3%. А от у програмі нового уряду поставлено за мету збільшити ВВП за ударну п’ятирічку на карколомні 40%.

Ось основні цифри програми, за які відповідає безпосередньо голова уряду. Досягати їх він планує, нагадаємо, за наступні п’ять років:

ВВП України за п’ять років зросте на 40%;

буде створено один мільйон нових робочих місць;

залучено $50 млрд прямих іноземних інвестицій;

70% надходжень до бюджету буде інвестуватися в розвиток економіки, 30% – витрачено на соціальне забезпечення.

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