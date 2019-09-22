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    Міноборони обіцяє представити у 2020 році план захисту України

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    Андрій Загороднюк - Міноборони обіцяє представити у 2020 році план захисту України
    Андрій Загороднюк

    Паралельно з ним будуть розроблятися концепції по кожному виду Збройних сил

    Міністерство оборони має намір наступного року представити план оборони України. Цього року оборонне відомство обіцяє зробити перші напрацювання плану. Про це сказав міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Радіо Свобода.

    «План буде представлений наступного року. Але проект плану, вже перші напрацювання цього плану вже будуть цього року. У цьому році наше головне завдання – це зробити оборонний огляд і взагалі аналіз безпекового контексту», - зазначив глава Міноборони.

    Загороднюк нагадав, що розробку такого плану доручив президент України Володимир Зеленський через декілька днів після призначення уряду. «Це не документ, який буде один раз випущений. Він буде переглядатися з періодичністю, тому що ситуація динамічна. Але паралельно з ним будуть розроблятися концепції по кожному виду ЗСУ», - додав міністр.

    Міністр оборони Андрій Загороднюк також заявив, що Генеральний штаб Збройних сил України розробляє план розведення сил і засобів від лінії розмежування на Донбасі.

    Джерело: Радіо Свобода

    Міноборони
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