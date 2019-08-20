Міноборони РФ показало новий розвідувальний безпілотник «Альтиус-У»



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Російський БПЛА «Альтиус-У»

Новий БПЛА матиме більший радіус дії і час польоту

Міноборони РФ опублікувало відео, в якому продемонструвало перший політ розвідувального БПЛА «Альтиус-У». Даний безпілотник, який важить 6 тисяч тонн, має два гвинтових двигуни.

Така компоновка дозволить збільшити радіус БПЛА, порівняно із попереднім поколінням російських розвідувальних безпілотників. В РФ заявляють, що «Альтиус-У» може бути в повітрі більше доби.

Окрім того, Міноборони РФ заявляє про те, що новий БПЛА має супутниковий канал зв’язку, що частково знімає обмеження по дальності, порівняно із тактичними БПЛА.

Передня частина фюзеляжу нового російського БПЛА нагадує американський розвідувальний дрон RQ-4 Global Hawk, а компоновка хвоста і крил частково нагадує інший американський розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 Reaper.

Роботи щодо БПЛА «Альтиус-У» ведуться в рамках проекту «Альтаир», який стартував іще в 2011 році. Метою цього проекту є створення розвідувально-ударних безпілотників. Проте, на новому російському БПЛА «Альтиус-У» не видно ані комплексу управління озброєнням, ані підвісок для ракет.

Раніше РФ показала нове відео із випробування бойового безпілотника «Охотник».

Зі свого боку Україна отримала перші турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2 в березні 2019 року.