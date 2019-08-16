РФ показала нове відео із випробування бойового безпілотника «Охотник»
Тим часом українські військові вчаться опановувати ударні безпілотники Bayraktar TB2
Міноборони РФ продемонструвало розширене відео із випробування перспективного бойового БПЛА «Охотник». В російському оборонному відомстві запевняють, що дана система буде «практично непомітною для ворожих РЛС».
Проте ця теза викликає питання, адже в опублікованому відео видно, що під час польоту «Охотник» не ховає шасі, що збільшуватиме його ефективну площу розсіювання і як наслідок помітність для ворожих РЛС. Хоча форма безпілотника в вигляді «літаючого крила» і справді має зменшувати помітність.
БПЛА «Охотник» оснащений реактивним двигуном, що має збільшити як його радіус дії так і вантажопідйомність. До цього на озброєнні армії РФ були лише розвідувальні безпілотники типу Орлан-10, Леер-3, Гранат.
Зі свого боку Україна отримала перші турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2 в березні 2019 року. На сьогодні оператори даних систем проходять навчання щодо управління і застосування імпортних турецьких безпілотників.