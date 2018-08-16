Мінприроди оголосило про підтримку петиції за заборону шкуродерень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 21-му столітті, як заявила Богданович, цивілізовані країни не можуть знущатись з тварин

Під стінами Міністерства екології та природних ресурсів 15 серпня відбувся мітинг за заборону виробництва хутра в Україні.

Небайдужі громадяни, серед них власники хутрових звірів, вимагали від профільного міністерства відреагувати на загрозу переміщення небезпечних хутрових ферм з Європи в Україну. Активісти кампанії ХутроOFF також вимагали заборонити виробництво хутра за прикладом європейських країн.

Під час акції начальниця Управління охорони біорізноманіття та біобезпеки Ганна Богданович вийшла до активістів і оголосила позицію міністерства. «Мінприроди підтримує відповідну петицію і в межах своїх повноважень забезпечить підтримку законопроекту щодо заборони виробництва хутра, який готує кампанія ХутроOFF», - заявила Богданович.

Вона наголосила, що в 21-му столітті цивілізовані країни не можуть знущатись з тварин. «Ми розуміємо, що тварини – живі істоти і вони також мають права. Вони також заслуговують на життя, як і ми з вами», - підкреслила представник міністерства.

Координатор кампанії ХутроOFF Павло Вишебаба озвучив представнику міністерства вимоги активістів та передав інформаційні матеріали щодо шкідливості хутрового виробництва.

Зазначається, що онлайн-петицію до Верховної Ради за заборону шкуродерень в Україні підтримали вже понад 5000 громадян, серед них і культурні та громадські діячі, зокрема літератори Любко Дереш, Ірена Карпа, Павло Коробчук, музиканти Христина Соловій, Katya Chilly, Марко Галаневич (ДахаБраха), Саша Кольцова (Крихітка), Mari Cheba та Panivalkova, суддя Верховного суду Анна Вронська, Державний уповноважений Антимонопольного комітету України Світлана Панаіотіді, журналісти Громадського радіо, голова ГО «Екодія» Ірина Ставчук та багато інших.

Нагадаємо, що у країнах Європейського союзу триває процес законодавчої заборони виробництва хутра як жорстокої та шкідливої для довкілля галузі. Це загрожує переміщенням небезпечних хутрових ферм в Україну через слабку систему еко-контролю в нашій державі. І цей процес вже розпочався.

Поблизу селища Сінгури Житомирської області бізнесмен з Нідерландів вже відкрив норкову ферму (в його країні прийнята відповідна заборона).

Також бізнесмен із Данії Ханс Олесен оголосив про намір побудувати масштабну хутрову ферму на 10 тисяч маточних голів норок у Житомирській області (в його країні введено обмеження на діяльність шкуродерів). Більше того, голова Житомирської ОДА Ігор Гундич підтримав ідею цього проекту, нехтуючи національними та регіональними інтересами захисту українського довкілля.