Мінприроди стало лідером у рейтингу відкритості уряду серед інших міністерств

У першому рейтингу «Відкритість уряду» орган влади займав 12 місце з 18, у той час як, у новому дослідженні зайняв перше місце

Незалежна неурядова структура BRDO вдруге презентувала аналітичне дослідження «Відкритість Уряду». Дослідження проводилось на предмет висвітлення публічних даних на офіційних сайтах міністерств та відомств. Ключовий фокус - як українські міністерства виконують вимоги до відкритості та доступності інформації про свою



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Міністр екології Остап Семерак

У першому рейтингу «Відкритість уряду» орган влади займав 12 місце з 18, у той час як, у новому дослідженні зайняв перше місце

Незалежна неурядова структура BRDO вдруге презентувала аналітичне дослідження «Відкритість Уряду». Дослідження проводилось на предмет висвітлення публічних даних на офіційних сайтах міністерств та відомств. Ключовий фокус - як українські міністерства виконують вимоги до відкритості та доступності інформації про свою діяльність.

У цілому уряд покращив свою відкритість на 19%. Мінприроди отримало 71 бал із 77 можливих, ставши лідером відкритості уряду серед міністерств.

«Наш пріоритет в роботі - європейський принцип прозорість та відкритість. Громадянське суспільство – наш партнер у цьому. Ми намагаємося побудувати систему двохсторонньої комунікації, впроваджувати принцип формування, презентації та обговорення політики, створення планів реалізації та виконання рішень. Це ускладнений шлях, але правильний», - зазначив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

У свою чергу, провідний аналітик BRDO Ігор Лавриненко відзначив, що команда Мінприроди врахувала всі попередні рекомендації офісу BRDO. Відповідно, у першому рейтингу «Відкритість уряду» орган влади займав 12 місце з 18, у той час як, у новому дослідженні зайняв 1 місце.

Під час прес-конфернції, на якій були оприлюднено результати заступник міністра екології та природних ресурсів Микола Кузьо, подякував команді BRDO за ініціативу, яка дає можливість отримати незалежну оцінку і поради від зовнішніх експертів нашої роботи, відзначивши, що це чудова можливість покращити роботу з урахуванням рекомендацій громадськості.

«Такого результату вдалося досягти завдяки зміні підходу до процесу вироблення політики. Відкритість і широкі громадські консультації для нас стали невід’ємним процесом формування політики і вироблення якісних рішень. Для нас важливо було побудувати систему двосторонньої комунікації. Оновлений сайт став інструментом для надання інформації і вироблення рішень», - зазначив Микола Кузьо.

Він також нагадав, що відкритості та доступу до екологічної інформації вимагають директиви Угоди про асоціацію. А деякі - обов’язкову участь громадськості у прийнятті рішень.

«Усі ініціативи Мінприроди виносяться на широке громадське обговорення через сайт, який став майданчиком дискусій та ідей. Ми вважаємо, що бюджетна політика в сфері охорони довкілля повинна обговорюватися, тому запустили практику інтерактивного представлення бюджету. Крім того, опубліковано 12 додаткових наборів даних, які не публікувались раніше», - розповів Микола Кузьо.

Заступник міністра також відзначив, що електронний сервіс https://ecomapa.gov.ua/ дав можливість громадянам більш активно долучатися до вирішення екологічних проблем.

За його словами, інтерактивна мапа чудово продемонструвала широке різноманіття проблем, що постають перед місцевою владою, у питаннях поводження з твердими побутовими відходами та стихійними сміттєзвалищами. Продовженням розвитку цього інструменту стала реалізація додаткових шарів, що відображають пункти приймання вторсировини та реєстр ліцензіатів на поводження з небезпечними відходами. «електронний сервіс «Екомапа» комітетом Орхуської конвенції визнаний як краща практика застосування ай-ті інструментів у процесі вироблення рішень», - розповів заступник міністра.

Микола Кузьо поінформував, що Мінприроди розпочало створення масштабного цифрового проекту загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля». «У нас великі плани на вдосконалення і ми будемо дуже вдячні BRDO за подальшу співпрацю», - наголосив він.