Мінрегіон поділить Україну на функціональні зони

Розподіляти гроші будуть не лише між областями, а й між «функціональними територіями»

Міністерство розвитку громад і територій розробило план поділу України на десять функціональних типів територій. Про це заявив голова відомства Олексій Чернишов в інтерв'ю «Лівому берегу».

«На мій погляд, вони вдало і системно розроблені, так як дають можливість розподіляти гроші не тільки між областями, а й між функціональними територіями. Наприклад, перша зона з десяти - гірські території українських Карпат. Це відразу кілька областей, які ми повинні розвивати. Далі, макрорегіон Азов - Чорне море. Це узбережжя Чорного та Азовського морів. Там одні і ті ж проблеми. Ми знаємо це з досвіду Одеської, Херсонської, Запорізької областей. Далі, наприклад, прикордонні регіональні зони. На сході і на заході вони різні - в першому випадку - в несприятливих умовах, у другому - навпаки. Є монофункціональні міста, наприклад, шахтарські регіони, які вимагають абсолютно іншої логіки», - сказав Чернишов.

Міністр додав, що проекти з функціональних територій вже в стадії розробки.

«Вперше в історії України Стратегія регіонального розвитку має план заходів, які будуть фінансуватися. І левова частка цього плану - з Державного фонду регіонального розвитку. Внаслідок реформи ДФРР, яка вже на фінальній стадії, ми збільшимо розмір ДФРР з 1% видаткової частини державного бюджету України до 2% у наступному році і до 3% з 2023 року. З урахуванням скорочення цього року, 3% - це майже в 6 разів більше, ніж зараз», - пояснив голова Мінрегіону.

Також Чернишов розповів про розвиваючі проекти, які в рамках Великого будівництва почнуть з'являтися в регіонах з цього року. Їх відбирали обласні комісії, які здійснювали відбір за критеріями, а далі пропонували Кабміну.

«Саме області пропонують нам, які проекти вони вважають за доцільне реалізовувати. Але ми поставили умову, що 30% з них повинні бути розвиваючими. Це була моя умова. Тому що у деяких областей є проблема з формулюванням таких проектів, так як одна задача - побудувати якусь кількість соціальних об'єктів - амбулаторій, садків, на цьому вже всі руку набили. Важливіше завдання - визначити, який пріоритет розвитку регіону, яка індустрія повинна бути посилена, де брати фахівців, створення якого саме виробничого центру потрібно простимулювати. Це набагато складніше. Які це проекти?.. Скажімо, це створення муніципального інноваційного технологічного парку в місті Вінниця. це і ІТ-школа, і дитячі Техноцентр, і коворкінг, центр розвитку підприємництва, лабораторії тощо. Далі - перший центр креативної економіки», - розмірковує чиновник.

«Я поки не скажу, в якому місті він буде. Ми проводимо конкурс, але це супержарт. Це така науково-виробнича ІТ-лабораторія, яка сприятиме розвитку ІТ-сектору. Ми хочемо в деякі міста залучити додатковий розвиток ІТ-індустрії, там, де цього немає», - підсумував міністр.