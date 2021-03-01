НБУ оновив список системно важливих банків
Для системно важливих банків визначено підвищені вимоги, покликані забезпечити їх вищу стійкість
Національний банк України переглянув перелік системно важливих банків і змінив його. За даними НБУ, кількість таких банків зменшилась на 1 – цьогоріч до переліку не потрапив Кредобанк.
Отже наразі системно важливими банками визначені:
1. А-Банк;
2. Альфа-Банк;
3. ОТП Банк;
4. Ощадбанк;
5. Банк «Південний»;
6. ПриватБанк;
7. ПУМБ;
8. Райффайзен Банк Аваль;
9. ТАСкомбанк;
10. Укргазбанк;
11. Укрексімбанк;
12. Укрсиббанк;
13. Універсал Банк.
Торік у березні цей перелік налічував 14 банків.
Для системно важливих банків визначено підвищені вимоги, покликані забезпечити їх вищу стійкість:
По-перше, додатково до нормативного значення достатності основного капіталу для них передбачено буфер системної важливості, який залежить від рівня системної значимості фінустанов. Буфер системної важливості становитиме:
• 1% для А-Банку, Альфа Банку, ОТП Банку, Банку «Південний», ПУМБ, Райффайзен Банку Аваль, ТАСкомбанку, Укрсиббанку та Універсал Банку.
• 1,5% для державних Ощадбанку, Укргазбанку, Укрексімбанку.
• 2% для державного ПриватБанку.
На сьогодні впровадження буферу системної важливості призупинено через виклики для фінансового сектору, пов’язані із пандемією COVID-19. НБУ визначить терміни активування буферу системної важливості у другій половині року.
По-друге, ці банки зобов’язані розробляти плани відновлення діяльності згідно вимог НБУ. Такі плани покликані швидко стабілізувати роботу системно важливих установ в умовах кризи.
По-третє, системні банки мають виконувати посилений норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - не більше ніж 20%. Для банків, що не є системно важливими, його встановлено на рівні 25%.