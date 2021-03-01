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    НБУ оновив список системно важливих банків

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    Цьогоріч до переліку не потрапив&nbsp;Кредобанк - НБУ оновив список системно важливих банків
    Цьогоріч до переліку не потрапив Кредобанк
    Фото з відкритих джерел

    Для системно важливих банків визначено підвищені вимоги, покликані забезпечити їх вищу стійкість

    Національний банк України переглянув перелік системно важливих банків і змінив його. За даними НБУ, кількість таких банків зменшилась на 1 – цьогоріч до переліку не потрапив Кредобанк.

    Отже наразі системно важливими банками визначені:

    1. А-Банк;

    2. Альфа-Банк;

    3. ОТП Банк;

    4. Ощадбанк;

    5. Банк «Південний»;

    6. ПриватБанк;

    7. ПУМБ;

    8. Райффайзен Банк Аваль;

    9. ТАСкомбанк;

    10. Укргазбанк;

    11. Укрексімбанк;

    12. Укрсиббанк;

    13. Універсал Банк.

    Торік у березні цей перелік налічував 14 банків.

    Для системно важливих банків визначено підвищені вимоги, покликані забезпечити їх вищу стійкість:

    По-перше, додатково до нормативного значення достатності основного капіталу для них передбачено буфер системної важливості, який залежить від рівня системної значимості фінустанов. Буфер системної важливості становитиме:

    1% для А-Банку, Альфа Банку, ОТП Банку, Банку «Південний», ПУМБ, Райффайзен Банку Аваль, ТАСкомбанку, Укрсиббанку та Універсал Банку.

    1,5% для державних Ощадбанку, Укргазбанку, Укрексімбанку.

    2% для державного ПриватБанку.

    На сьогодні впровадження буферу системної важливості призупинено через виклики для фінансового сектору, пов’язані із пандемією COVID-19. НБУ визначить терміни активування буферу системної важливості у другій половині року.

    По-друге, ці банки зобов’язані розробляти плани відновлення діяльності згідно вимог НБУ. Такі плани покликані швидко стабілізувати роботу системно важливих установ в умовах кризи.

    По-третє, системні банки мають виконувати посилений норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - не більше ніж 20%. Для банків, що не є системно важливими, його встановлено на рівні 25%.

    Теги: Ощадбанк Національний банк економіка банки Приватбанк фінанси НБУ
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