НБУ оновив список системно важливих банків

Цьогоріч до переліку не потрапив Кредобанк

Для системно важливих банків визначено підвищені вимоги, покликані забезпечити їх вищу стійкість

Національний банк України переглянув перелік системно важливих банків і змінив його. За даними НБУ, кількість таких банків зменшилась на 1 – цьогоріч до переліку не потрапив Кредобанк.

Отже наразі системно важливими банками визначені:

1. А-Банк;

2. Альфа-Банк;

3. ОТП Банк;

4. Ощадбанк;

5. Банк «Південний»;

6. ПриватБанк;

7. ПУМБ;

8. Райффайзен Банк Аваль;

9. ТАСкомбанк;

10. Укргазбанк;

11. Укрексімбанк;

12. Укрсиббанк;

13. Універсал Банк.

Торік у березні цей перелік налічував 14 банків.

Для системно важливих банків визначено підвищені вимоги, покликані забезпечити їх вищу стійкість:

По-перше, додатково до нормативного значення достатності основного капіталу для них передбачено буфер системної важливості, який залежить від рівня системної значимості фінустанов. Буфер системної важливості становитиме:

• 1% для А-Банку, Альфа Банку, ОТП Банку, Банку «Південний», ПУМБ, Райффайзен Банку Аваль, ТАСкомбанку, Укрсиббанку та Універсал Банку.

• 1,5% для державних Ощадбанку, Укргазбанку, Укрексімбанку.

• 2% для державного ПриватБанку.

На сьогодні впровадження буферу системної важливості призупинено через виклики для фінансового сектору, пов’язані із пандемією COVID-19. НБУ визначить терміни активування буферу системної важливості у другій половині року.

По-друге, ці банки зобов’язані розробляти плани відновлення діяльності згідно вимог НБУ. Такі плани покликані швидко стабілізувати роботу системно важливих установ в умовах кризи.

По-третє, системні банки мають виконувати посилений норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - не більше ніж 20%. Для банків, що не є системно важливими, його встановлено на рівні 25%.