Рада внесла правки до Податкового та Митного кодексів для закону про інвестнянь

Парламентарі ухвалили закони про податкові і митні пільги для інвесторів

Верховна Рада ухвалила в цілому поправки до Податкового кодексу (законопроєкт №3761) та зміни до Митного кодексу (№3762), необхідні для імплементації закону про підтримку великих інвестпроектів («закон про інвестнянь»).

За ці законопроєкти у другому читанні з техніко-юридичними правками проголосували 246 і 256 народних депутатів відповідно.

Законопроєкт із поправками до Податкового кодексу пропонує звільнення від оподаткування ПДВ операцій із імпорту товарів, які ввозяться інвесторами зі значними інвестиціями за переліком і обсягами, які визначає Кабінет міністрів.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пільгові умови для таких проєктів встановлюються на термін 15 років.

«Йдеться не про пільгу на 15 років, а про пільги, які можуть бути надані протягом 15 років реалізації цього проекту. При цьому податок на прибуток - не більше ніж на п'ять років. А всі пільги разом розміром до 30% суми інвестиції», - сказав він із трибуни парламенту, представляючи законопроєкти.

Закон про держпідтримку інвестицій пропонує звільнення від сплати окремих податків для проєктів із інвестиціями від 20 млн. євро. Сума підтримки держави може становити до 30% суми інвестицій. Інвестор може отримати особливі умови при забезпеченні щонайменше 80 нових робочих місць. Рівень зарплати співробітників має бути на 15% вище середньої за обраним видом діяльності у регіоні інвестування.

Нагадаємо, закон про «інвестнянь» вступив у силу 13 лютого 2021 року.