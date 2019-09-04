Мінські переговори: Україна виступила за повернення Росії в СЦКК



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У грудні 2017 року офіцери збройних сил Російської Федерації були виведені зі складу СЦКК, після чого вони залишили Україну

Наразі на Донбасі працює лише українська сторона у Спільному центрі з контролю і координації сторін

Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу порушила питання про повернення російської сторони в Спільний центр з контролю і координації сторін.

Про це повідомила прессекретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

«Минулі два тижні позначилися збільшенням кількості порушень режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, в тому числі із застосуванням зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Тому в рамках засідання ТКГ українська сторона поставила питання щодо повернення російської сторони до Спільного центру з контролю та координації сторін. Цей двосторонній українсько-російський механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню доцільно відновити», - написала вона.

Оліфер зазначила, що в гуманітарній підгрупі триває робота зі звільнення утримуваних осіб.

Також вона нагадала, що наразі йдуть роботи з ремонту мосту в Станиці Луганській. «Аби роботи було завершено до кінця осені українські мостобудівці готові працювати над його відновленням цілодобово та без вихідних. Наголошуємо: весь процес ремонту мостового переходу має бути повністю дополітизовано», - підкреслила Оліфер.