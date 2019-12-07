Мінські угоди змінять? У Зеленського зробили гучну заяву перед «нормандським самітом»



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Помічник президента України Андрій Єрмак заявив про необхідність уточнення Мінських домовленостей

Єрмак вважає успіхом для України і політики президента те, що саміт пройде незабаром без всяких зволікань

Помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що мінські угоди полягали п'ять років тому і зараз потребують уточнень, і при цьому Київ розраховує на подальшу підтримку західних партнерів.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Welt.

За його словами, сильною стороною переговорної позиції України полягає в тому, що українці справді хочуть миру.

«Зрозуміло, що мінські домовленості були прийняті п'ять років тому і вони вже вимагають уточнень... Сильна сторона нашої переговорної позиції полягає в тому, щоб продемонструвати світу нашими діями, що ми дійсно хочемо світу», - заявив Єрмак.

Він зазначив, що в переговорах українська влада переслідує чітку мету - відновити суверенітет і цілісність території України.

«Українська сторона відштовхується саме від цього і сподівається, що європейські партнери - Німеччина і Франція - нас будуть як і раніше підтримувати», - зазначив він.

При цьому Єрмак вважає успіхом для України і політики президента те, що саміт пройде незабаром без всяких зволікань.

Також помічник президента нагадав, що Володимир Зеленський чітко заявив, що світ на Донбасі має для нього найвищу цінність, і підкреслив, що керівництво України не лише словами, але й діями довів, що виконує всі зобов'язання в рамках мінських угод. Від російської сторони Україна очікує цієї готовності, пояснив він, додавши, що першим кроком повинен стати дієвий режим тиші і визволення всіх українських ув'язнених з російського полону. Нагадаємо, на засіданні РНБО затвердили основний сценарій для «нормандського саміту».

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