  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мінські угоди змінять? У Зеленського зробили гучну заяву перед «нормандським самітом»

    • Розсилка
    Помічник президента України Андрій Єрмак заявив про необхідність уточнення Мінських домовленостей - Мінські угоди змінять? У Зеленського зробили гучну заяву перед «нормандським самітом»
    Помічник президента України Андрій Єрмак заявив про необхідність уточнення Мінських домовленостей

    Єрмак вважає успіхом для України і політики президента те, що саміт пройде незабаром без всяких зволікань

    Помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що мінські угоди полягали п'ять років тому і зараз потребують уточнень, і при цьому Київ розраховує на подальшу підтримку західних партнерів.

    Про це він розповів в інтерв'ю виданню Welt.

    За його словами, сильною стороною переговорної позиції України полягає в тому, що українці справді хочуть миру.

    «Зрозуміло, що мінські домовленості були прийняті п'ять років тому і вони вже вимагають уточнень... Сильна сторона нашої переговорної позиції полягає в тому, щоб продемонструвати світу нашими діями, що ми дійсно хочемо світу», - заявив Єрмак.

    Він зазначив, що в переговорах українська влада переслідує чітку мету - відновити суверенітет і цілісність території України.

    «Українська сторона відштовхується саме від цього і сподівається, що європейські партнери - Німеччина і Франція - нас будуть як і раніше підтримувати», - зазначив він.

    При цьому Єрмак вважає успіхом для України і політики президента те, що саміт пройде незабаром без всяких зволікань.

    Також помічник президента нагадав, що Володимир Зеленський чітко заявив, що світ на Донбасі має для нього найвищу цінність, і підкреслив, що керівництво України не лише словами, але й діями довів, що виконує всі зобов'язання в рамках мінських угод. Від російської сторони Україна очікує цієї готовності, пояснив він, додавши, що першим кроком повинен стати дієвий режим тиші і визволення всіх українських ув'язнених з російського полону.

    Нагадаємо, на засіданні РНБО затвердили основний сценарій для «нормандського саміту».

    Читайте також:
    Александр Рар: Ситуація змінюється. Франція і Німеччина кажуть: ми захищаємо Україну, але…
    «Нормандська зустріч». Хто тут союзник, а хто – ворог?
    Німеччина Мінські угоди саміт Франція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ