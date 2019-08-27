МінТОТ повідомив, кому виплачували по сто тисяч гривень



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24 родинам полонених моряків через 2-3 тижні після їх захоплення було надано грошову підтримку, повідомили у міністерстві

З кінця 2017 року Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України виплатило політв’язням та військовополоненим по 100 тис. грн.

Про це повідомила заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вікторія Вороніна під час презентації результатів діяльності МінТОТ у вівторок, 27 серпня.

«З кінця 2017 року ми вперше виплатили 72 особам, які були звільнені з полону з територій окремих районів Донецької і Луганської областей, по 100 тис. грн», — сказала Вороніна.

За її словами, виплати в розмірі 100 тис. грн. отримали 105 родин політв’язнів, які незаконно утримуються Росією на території РФ або в Криму. Гроші були виділені, щоб родини могли відвідувати своїх рідних та оплатити їм правову допомогу.

«Також 24 родинам полонених моряків, буквально через 2-3 тижні після їх захоплення, було надано грошову підтримку у розмірі 100 тис. грн для кожної родини», — повідомила Вороніна.

За її словами, в 2019 році МінТОТ розпочало виплати стипендій імені Левка Лук’яненка. Стипендія виплачується щомісячно, її приблизний розмір 6-7 тис. грн.

До слова, у вівторок в окупованому Росією Криму «суд» змінив запобіжний захід відносно Едема Бекірова з тримання під вартою на зобов'язання явки до суду.

Адвокат росіян, які перебувають в українських в'язницях, Валентин Рибін заявив, що Україна і Росія можуть завершити угоду з обміну утримуваними особами до кінця цього тижня.

Джерело: УНН