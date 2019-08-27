Обмін полоненими між Україною і РФ може відбутися до кінця тижня, – адвокат



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Українські військовополонені моряки під час засідання суду в Москві Фото: Reuters

Як мінімум, за цей час Україна і Росія повинні зняти всі звинувачення з осіб, призначених до обміну

Україна і Росія можуть завершити угоду з обміну утримуваними особами до кінця цього тижня; підготовка до неї відновиться з 27 серпня, заявив адвокат росіян, які перебувають в українських в'язницях, Валентин Рибін.

При цьому захисник громадян країни-агресора не в курсі точної дати обміну.

«Я очікую обміну цього тижня. Точну дату поки сказати не можу. Справа в тому, що в Україні з 24 серпня вихідні. З вівторка відновиться активна робота, і почнуться зрушення. Так чи інакше, незабаром все має статися», — розповів Рибін.

Як уточнюється, зараз сторони також вирішують проблему зняття всіх звинувачень з осіб, заявлених на обмін. За словами Рибіна, у тих, хто буде в підсумку відправлений на батьківщину, не повинно повторно виникнути проблем із законом через колишні звинувачення.

«Ми займаємося питанням процесуального очищення тих, хто буде проходити через обмін. Це повинно відбутися. З вівторка процедура підготовки людей до обміну буде продовжена», — повідомив адвокат росіян.

При цьому остаточного рішення, скільки людей буде у списках по обидва боки, до сих пір немає. За словами одного з близьких до процесу співрозмовників, «формула 33 на 33, що спливла в ЗМІ — умовна, оскільки по деякими людям досі немає ясності».

Рибін зазначив, що оголошені цифри не можна називати остаточними.

«Це можлива формула. Склад обговорюється в процесі щоденної роботи. Може бути більше, а може і менше», — підкреслив правозахисник.

Також, за словами адвоката головного редактора РИА Новости-Украина Кирила Вишинського, журналіст не збирається брати участь в обміні, оскільки твердо має намір відстоювати в суді свою невинність.

«Немає ясності і з приводу долі 22 українських моряків і двох співробітників СБУ, затриманих після інциденту в Керченській протоці в кінці листопада 2018 року. Їх адвокат Микола Полозов утримався від заяв, уточнивши, що якісь процеси йдуть, але ми їх поки не коментуємо. Остаточне рішення про їх участь в обміні ще не прийнято», — йдеться в повідомленні.

До слова, російський адвокат українських моряків Микола Полозов заявив, що питання обміну військовополоненими між Російською Федерацією та Україною може вирішитися протягом найближчих днів.

Джерело: Інтерфакс-Україна