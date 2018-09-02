Влада Херсонщини розповіла подробиці про екологічне лихо в окупованому Армянську



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Забруднення спричинене заводом «Титан» в окупованому Криму

Причиною надзвичайної ситуації стало оголення 42 квадратних км кислотного накопичувача

Забруднення навколишнього середовища від діяльності заводу «Титан», який розташований в окупованому Армянську, відбулося внаслідок через оголення частин кислотного накопичувача. Про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв.

«Через дефіцит води оголилося 42 квадратних км кислотного накопичувачу, з якого відбувається випаровування і подальше конденсування небезпечних сполук», - написав він у Facebook.

Надзвичайна ситуація може негативно відобразитися на здоров’ї людей, що проживають у Армянську, Красноперекопську та навколишніх населених пунктах, в тому числі Каланчацького і Чаплинського районів, опередив посадовець.

Влада організувала забір проб води, ґрунту, повітря для визначення змісту шкідливих сполук та їх впливу на здоров'я громадян.

«Вражає цинічність окупаційної влади: робиться вигляд, що нібито нічого не відбувається, вода яка добувається із свердловин використовується заводом виключно для отримання прибутку, а на екологію і здоров'я людей начхати», - йдеться у повідомленні Гордєєва.

31 серпня обласна влада Херсонщини провела екстрену нараду на КПВВ «Каланчак» щодо забруднення навколишнього середовища.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ.

Згодом російський «глава» Криму Сергій Аксьонов визнав, що ситуація виходить за межі норми.

Пізніше окупанти в Криму знайшли причину шкідливих викидів в Армянську.

Як раніше повідомляв bihus.info , кримська філія ПрАТ «Юкрейніан кемікал продактс» (до 2014 року – «Кримський титан»), розташована в окупованому місті Армянськ орендує більше тисячі гектарів у Каланчацькому районі Херсонської області для розташування хімічних відходів виробництва двоокису титану. З 2015-го року компанія припинила сплачувати екологічний податок за забруднення довкілля.

В управлінні Державної фіскальної служби у Херсонській області повідомили, що «Юкрейніан кемікал продактс» не обкладалось екологічним податком, оскільки, «згідно з повідомленнями підприємства, екологічний податок не сплачується у зв’язку з тим, що на підприємстві була відсутня виробнича діяльність (окупація території АР Крим)».

Водночас, як повідомляє Росспоживнагляд, 2017 року за результатами перевірки додержання екологічного законодавства РФ «Кримський титан» оштрафували на 230 млн рублів (майже 100 млн. гривень) за недостовірну інформацію про викиди.