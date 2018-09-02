Влада Херсонщини розповіла подробиці про екологічне лихо в окупованому Армянську
-
Розсилка
Причиною надзвичайної ситуації стало оголення 42 квадратних км кислотного накопичувача
Забруднення навколишнього середовища від діяльності заводу «Титан», який розташований в окупованому Армянську, відбулося внаслідок через оголення частин кислотного накопичувача. Про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв.
«Через дефіцит води оголилося 42 квадратних км кислотного накопичувачу, з якого відбувається випаровування і подальше конденсування небезпечних сполук», - написав він у Facebook.
Надзвичайна ситуація може негативно відобразитися на здоров’ї людей, що проживають у Армянську, Красноперекопську та навколишніх населених пунктах, в тому числі Каланчацького і Чаплинського районів, опередив посадовець.
Влада організувала забір проб води, ґрунту, повітря для визначення змісту шкідливих сполук та їх впливу на здоров'я громадян.
«Вражає цинічність окупаційної влади: робиться вигляд, що нібито нічого не відбувається, вода яка добувається із свердловин використовується заводом виключно для отримання прибутку, а на екологію і здоров'я людей начхати», - йдеться у повідомленні Гордєєва.
31 серпня обласна влада Херсонщини провела екстрену нараду на КПВВ «Каланчак» щодо забруднення навколишнього середовища.
Раніше російські ЗМІ повідомили, що на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ.
Згодом російський «глава» Криму Сергій Аксьонов визнав, що ситуація виходить за межі норми.
Пізніше окупанти в Криму знайшли причину шкідливих викидів в Армянську.