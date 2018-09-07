П’ятьох прикордонників госпіталізували до Одеси через хімічні викиди в Криму



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Прикордонники на адмінмежі з Кримом

Загалом 41 прикордонник звернувся зі скаргами на погане самопочуття до медиків

До лікарні Одеси госпіталізували п’ятьох українських прикордонників з 41, які поскаржились на погане самопочуття через викиди токсичної речовини на півночі окупованого Криму.

Про це у коментарі «Громадському» повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

«41 прикордонник звернувся зі скаргами на погане самопочуття до медиків, це запаморочення, нудота, першіння в горлі, у декого - висипи на шкірі. Із них п'ятеро потребують більш детального обстеження, тому вони направленні до нашого Одеського шпиталю і там більш кваліфіковано і глибоко будуть вивчені причини, які спровокували ці симптоми», - заявив представник ДПСУ.

Нагадаємо, прокуратура в Херсонській області відкрила кримінальне провадження за фактом викидів в атмосферу хімічних речовин в Криму.

Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з заводу «Титан».

Повідомлялося, що 37 прикордонників отруїлися через шкідливі викиди.

Освітній процес в школах та дитячих садках у Херсонській області, які розташовані в зонах можливих уражень, тимчасово зупинять.

На межі з окупованим Кримом чергують машини «швидкої допомоги», аби допомагати жителям півострова, які опинились у зоні хімічного забруднення.

Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в Криму.

Натомість губернатор Херсонщини закликав не панікувати через хімічні викиди в Криму.