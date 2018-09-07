  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    П’ятьох прикордонників госпіталізували до Одеси через хімічні викиди в Криму

    • Розсилка
    <p>Прикордонники на адмінмежі з Кримом</p> - П’ятьох прикордонників госпіталізували до Одеси через хімічні викиди в Криму

    Прикордонники на адмінмежі з Кримом

    Загалом 41 прикордонник звернувся зі скаргами на погане самопочуття до медиків

    До лікарні Одеси госпіталізували п’ятьох українських прикордонників з 41, які поскаржились на погане самопочуття через викиди токсичної речовини на півночі окупованого Криму.

    Про це у коментарі «Громадському» повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

    «41 прикордонник звернувся зі скаргами на погане самопочуття до медиків, це запаморочення, нудота, першіння в горлі, у декого - висипи на шкірі. Із них п'ятеро потребують більш детального обстеження, тому вони направленні до нашого Одеського шпиталю і там більш кваліфіковано і глибоко будуть вивчені причини, які спровокували ці симптоми»,  - заявив представник ДПСУ.

    Нагадаємо, прокуратура в Херсонській області відкрила кримінальне провадження за фактом викидів в атмосферу хімічних речовин в Криму.

    Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з заводу «Титан».

    Повідомлялося, що 37 прикордонників отруїлися через шкідливі викиди.

    Освітній процес в школах та дитячих садках у Херсонській області, які розташовані в зонах можливих уражень, тимчасово зупинять

    На межі з окупованим Кримом чергують машини «швидкої допомоги», аби допомагати жителям півострова, які опинились у зоні хімічного забруднення.

    Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в Криму.

    Натомість губернатор Херсонщини закликав не панікувати через хімічні викиди в Криму.

    Читайте також
    прикордонники Крим здоров'я Держприкордонслужба Одеса лікарня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ