Викиди в Криму: на Херсонщині відкрито кримінальне провадження



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Армянськ, скріншот з відео

Поночовний зазначив, що вирішувати питання закриття заводу «Кримський титан» Україна наразі не може

Прокуратура в Херсонській області відкрила кримінальне провадження за фактом викидів в атмосферу хімічних речовин в Криму.

Про це повідомив Крим.Реалії заступник прокурора АРК Ігор Поночовний, коментуючи ситуацію з підприємством Ukrainian Chemical Products, відомому як ПАТ «Кримський титан», що розташоване на півночі анексованого Криму.

«Кримінальне провадження в даний час розпочато однією з місцевих прокуратур Херсонської області, ми з ними контактували, вони зараз проводять слідчі дії... Щоб підтвердити, що забруднення в Херсонській області, на півночі Криму – це саме забруднення з «Кримського титану», - заявив Поночовний.

Він зазначив, що найближчим часом кримінальне провадження буде передано в Генпрокуратуру для визначення підслідності за Нацполіцією в АРК.

За його словами, прокуратура АРК здійснюватиме процесуальне керівництво.

На питання, чи проводяться якісь дії щодо закриття роботи підприємства, Поночовний відповів: «З огляду на, що українські контролюючі органи не мають ефективного контролю за окупованою територією Криму, вирішувати питання закриття або припинення діяльності заводу «Кримський титан» ми не можемо».

Також заступник прокурора АРК відзначив, що ПАТ «Кримський титан» не платить екологічний збір на материковій частині України, хоча розміщує відходи на території Херсонської області.

Нагадаємо, голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв заявив, що завод «Кримський титан» в окупованому Армянську своєю господарською діяльністю здійснює шкідливий вплив на довкілля.

Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з заводу «Титан».

37 прикордонників отруїлися через шкідливі викиди.

Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в окупованому Росією Криму.