Минулої доби ситуація на Донбасі загострилась – Міноборони



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З початку доби військові зафіксували шість обстрілів, у тому числі з важкої артилерії

У Міністерстві оборони заявили про загострення ситуації на Донбасі з початку доби 18 лютого. Як заявив речник відомства Дмитро Гуцуляк, станом на 12:00 зафіксовано шість обстрілів по позиціях ЗСУ.

При цьому сепаратисти активно застосовували артилерію і гранатомети різних калібрів. В рядах ЗСУ втрат за поточну добу немає.

За минулу добу на Донбасі зафіксовано 10 прицільних обстрілів, поранення отримав один український військовий.

«Зараз військовослужбовець отримує необхідну кваліфіковану медичну допомогу у військовому мобільному госпіталі», - зазначив Гуцуляк.

Як повідомлялося, сьогодні вранці в непідконтрольному Донецьку сталися три вибухи неподалік від готелю, де проживають спостерігачі ОБСЄ. В «ДНР» заявили, що вибухнула закладка. Сепаратисти вважають, що таким чином хотіли залякати представників ОБСЄ.

Також нагадаємо, що у полоні бойовиків утримується 41 український військовий.

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