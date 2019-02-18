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    Окупанти розповіли подробиці про вибухи в Донецьку

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    <span>Представники ОБСЄ оглянули місце вибуху в Донецьку, 18 лютого 2019 року&nbsp;</span> - Окупанти розповіли подробиці про вибухи в Донецьку
    Представники ОБСЄ оглянули місце вибуху в Донецьку, 18 лютого 2019 року 

    Силовики «ДНР» заявляють, що вибухи сталися через скидання малопотужних безоболонкових снарядів українськими безпілотниками

    У результаті вибухів в центрі Донецька вранці в понеділок, 18 лютого, виявилися пошкоджені покрівля газорозподільного пункту і житловий будинок, повідомляють ЗМІ бойовиків.

    За інформацією представництва терористичної «ДНР» в Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню, крім газорозподільної станції пошкоджені також два віконних блоки сходового маршу житлового будинку.

    У «ДНР» також повідомляють, що на місце вибуху прибули представники моніторингової місії ОБСЄ.

    Також відомо, що іще два вибухи сталися недалеко від готелю, де живуть представники місії ОБСЄ.

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    Окупанти розповіли подробиці про вибухи в Донецьку
    Окупанти розповіли подробиці про вибухи в Донецьку
    Окупанти розповіли подробиці про вибухи в Донецьку
    Окупанти розповіли подробиці про вибухи в Донецьку
    Окупанти розповіли подробиці про вибухи в Донецьку
    Окупанти розповіли подробиці про вибухи в Донецьку

    «Сьогодні вранці в місті Донецьк було зафіксовано три розриви саморобних безоболонкових вибухових пристроїв, обгорнутих в мідну фольгу», - заявили в представництві бойовиків у СЦКК.

    Там додали, що на місці вибуху було знайдено фрагмент від електродетонатора для ініціації підривних зарядів військового і промислового призначення.

    При цьому силовики «ДНР» заявляють, що вибухи сталися через скидання малопотужних безоболонкових снарядів українськими безпілотниками.

     

     

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