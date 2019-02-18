Окупанти розповіли подробиці про вибухи в Донецьку



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Представники ОБСЄ оглянули місце вибуху в Донецьку, 18 лютого 2019 року

Силовики «ДНР» заявляють, що вибухи сталися через скидання малопотужних безоболонкових снарядів українськими безпілотниками

У результаті вибухів в центрі Донецька вранці в понеділок, 18 лютого, виявилися пошкоджені покрівля газорозподільного пункту і житловий будинок, повідомляють ЗМІ бойовиків.

За інформацією представництва терористичної «ДНР» в Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню, крім газорозподільної станції пошкоджені також два віконних блоки сходового маршу житлового будинку.

У «ДНР» також повідомляють, що на місце вибуху прибули представники моніторингової місії ОБСЄ.

Також відомо, що іще два вибухи сталися недалеко від готелю, де живуть представники місії ОБСЄ.

«Сьогодні вранці в місті Донецьк було зафіксовано три розриви саморобних безоболонкових вибухових пристроїв, обгорнутих в мідну фольгу», - заявили в представництві бойовиків у СЦКК.

Там додали, що на місці вибуху було знайдено фрагмент від електродетонатора для ініціації підривних зарядів військового і промислового призначення.

При цьому силовики «ДНР» заявляють, що вибухи сталися через скидання малопотужних безоболонкових снарядів українськими безпілотниками.