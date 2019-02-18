Британія збільшить військову присутність в Арктиці через агресію Росії



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Лондон розробив 10-річний план щодо збільшення військової присутності в Арктиці

Велика Британія збільшить свою військову присутність в Арктиці для захисту північного флангу НАТО від Росії.

Про це міністр оборони Сполученого королівства Гевін Вільямсон заявив під час візиту до розташування британських морських піхотинців на норвезькій військової базі Бардуфосс, повідомляє The Telegraph.

За словами міністра, Лондон розробив 10-річний план щодо збільшення військової присутності в Арктиці. Щорічно там будуть проходитимуть навчання до тисячі британських морських піхотинців. Для стримування активності російських підводних човнів у регіоні, на захист повітряного простору Арктики заступлять протичовнові літаки Boeing P-8 Poseidon.

Вільямсон повідомив, що активність російських субмарин в Атлантиці зросла в десять разів за останні роки. Якщо в 2010 році Королівський флот перехопив лише один російський підводний човен, який наблизилася до територіальних вод Великої Британії, то в 2017 році вже було 33 таких інциденти.

Раніше повідомлялося, що Військово-морські сили США планують посилити присутність в Арктиці аби протистояти Росії та КНР.

До слова, Канада виділила кошти та впроваджує кілька проектів, що дозволять підвищити обороноздатність у Арктиці.