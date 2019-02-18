Українські бійці захопили у полон російського диверсанта, ще чотирьх знищили



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В ООС зазначили, що бійці-спецпризначенц завчасно виявили висування ворожої диверсійно-розвідувальної групи до наших спостережних постів

Група Сил спеціальних операцій, що входить до складу Об'єднаних сил, сьогодні, 18 лютого, захопила в полон бойовика російських окупаційних військ. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.



В ООС зазначили, що бійці-спецпризначенці, які діяли у смузі оборони однієї з бригад на Північному напрямку, завчасно виявили висування ворожої диверсійно-розвідувальної групи до наших спостережних постів.

«В ході короткого бою ворог відступив. Чотирьох диверсантів було знищено, одного захоплено в полон», - йдеться у повідомленні.

На даний час здійснюється допит полоненого.

Напередодні прес-центр ООС повідомляв, що на Світлодарському напрямку у неділю 17 лютого, у районі базування одного з батальйонів, бойовики здійснили спробу виходу диверсійно-розвідувальної групи, що мала на меті атакувати позиції українських військових.