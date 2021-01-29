Мін'юст передав Збройним силам літак, два десятки конфіскованих авто і купу одягу

У 2020 році Міністерство юстиції віддало конфіскований у контрабандистів літак Миколаївській військовій частині

За 2020 рік військові отримали конфіскованого майна на 3 224 602 грн

Міністерство юстиції України спільно з Державним підприємством «Сетам» та Державною виконавчою службою здійснює програму з безоплатної передачі нереалізованого конфіскованого майна для Збройних сил України, лікарень, шкіл, дитячих будинків, дитячих будинків сімейного типу та інших закладів. Про це повідомляє пресслужба підприємства «Сетам».

Отже, за 2020 рік військові отримали майна на 3 224 602 грн. Було передано:

21 транспортний засіб;

621 одиницю одягу;

1 251 одиницю іншого майна (запчастини, дрова, побутова хімія тощо);

один літак.

Найбільше було передано безоплатно майна військовим органами Мін’юсту з Київської (693 848 грн), Львівської (649 581 грн) і Закарпатської областей (459 093 грн).

«Завжди приємно підтримати військових. Передане майно було стягнуто в дохід держави, виставлено на аукціоні OpenMarket, але не реалізовано. Переважно це майно вилучене за порушення митних правил», - наголосив заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

«Для того, щоб подати заявку на отримання нереалізованого конфіскованого майна потрібно зробити всього 3 кроки. Зайти у відповідний розділ з переліком майна на сайті om.gov.ua, обрати майно та подати звернення до вказаного в оголошенні відділу виконавчої служби. Запрошуємо армію та громадськість до співпраці, популяризуючи таку можливість», - зазначив генеральний директор ДП «Сетам» Олександр Мамро.

Аукціон OpenMarket (ДП «Сетам» Міністерства юстиції України) — це засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет з використанням технології Blockchain. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи складає 14 млрд грн.

Нагадаємо, що літак Ан-2, який конфіскували через контрабанду цигарок, і який фігурує у книзі рекордів Гіннеса, як літак, що випускається найдовше у світі, «Сетам» передав військовій частині у Миколаєві.

