Мін’юст анонсував створення «модельної в’язниці»

У «модельній в’язниці» хочуть застосовувати новий підхід як до персоналу, так і до тих, хто буде там перебувати, - міністр

У «модельній в’язниці» хочуть застосовувати новий підхід як до персоналу, так і до тих, хто буде там перебувати, – Малюська

«Модельна в’язниця», де тестуватимуть кращі західноєвропейські практики, має з’явитися під Києвом у 2022 році. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телеканалу «Дом».

За словами міністра, влада нині планує збудувати два нових слідчих ізолятори під Києвом та Львовом, наразі вже готується проєктна документація.

Малюська каже, що у «модельній в’язниці» хочуть застосовувати новий підхід як до персоналу, так і до тих, хто буде там перебувати.

«Акцент буде на нормальність, тобто ми маємо нормалізувати людину, щоб вона звикала до нормального життя. Зараз у в'язниці він навпаки відвикає від нормального життя, за нього готують їжу, йому подають, його дисциплінують, він сидить або в камері, або на годину виходить на вулицю «потинятись» двориком», ‒ каже міністр.

Він зазначає, що нинішній підхід не сприяє адаптації людини до нормального життя.

Малюська навів приклад країн Північної Європи, де в’язні повинні «самі рахувати свої гроші, самі їх заробляти, самі готувати собі їжу».

За словами Малюськи, змінити планують також систему охорони в’язниць по периметру. Так, в «модельній в’язниці» впровадять динамічну охорону, коли співробітники пенітенціарної системи стежитимуть за безпекою зсередини.

«Як в Європі, де повсякденним заняттям є гра ув'язнених і охоронців у футбол», ‒ каже міністр.

Він також додає, що вже сьогодні звільнили велику кількість персоналу в’язниць. Каже, роблять це для ефективнішої роботи та підняття зарплат.

«Ми будемо прагнути відкидати все, що нам не потрібно, все, що не є ефективним, і все, що може бути замінено комп'ютером», ‒ наголосив глава Мін'юсту.

Як повідомлялося, цього року Мін'юст планує приватизацію чотирьох тюрем.