Мінюст вирішив долю конфіскованого літака з книги рекордів Гіннеса

Літак був конфіскований за рішенням суду через контрабанду цигарок

Літак Ан-2, який конфіскували через контрабанду цигарок, і який фігурує у книзі рекордів Гіннеса, як літак, що випускається найдовше у світі, СЕТАМ передав військовій частині у Миколаєві. Про це у Facebook повідомляє урядова організація OpenMarket - СЕТАМ.

«Конфіскований через контрабанду цигарок Ан-2 привернув до себе дуже багато уваги не тільки ЗМІ, але й громадськості. Завдяки небайдужим користувачам Facebook було навіть проведено невеличкий флешмоб під нашою публікацією. І ось, нарешті, його долю вирішено - рішенням Рівненського міського відділу державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (місто Львів) літак безоплатно передано військовій частині А 1688 у місті Миколаєві», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що повітряне судно Ан-2 фігурує у книзі Гіннеса, як літак, що випускається найдовше у світі - майже 70 років.

На початку грудня стало відомо. що Мінюст безоплатно віддає конфіскований літак. Повітряне судно має довжину 12,4 м, висоту 5,35 і розмах крил 18,17 м. Воно може вміщувати 12 пасажирів, з максимальною злітною вагою 5250 кг. Такий літак може пролетіти 900 км, а для розгону йому потрібно 105 м.

Отримати конфісковане майно безоплатно можуть органи державної влади, заклади охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, соціального захисту, заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, будинки дитини при установах виконання покарань, установи виконання покарань чи слідчі ізолятори чи військові формування. Також отримати літак можна на благодійні цілі, або для утилізації.