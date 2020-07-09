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    Мін’юст закриває вісім колоній

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    Черкаська виправна колонія №62 - Мін’юст закриває вісім колоній
    Черкаська виправна колонія №62

    Засуджені із цих установ будуть переміщені до інших установ виконання покарань

    У Міністерстві юстиції визначилися з вісьмома установами виконання покарань, які будуть оптимізовані, а персонал – звільнений.

    Про це сказала заступник міністра юстиції Олена Висоцька у відео, опублікованому на сторінці Міністерства юстиції у Facebook.

    «6 липня відбулося засідання комісії з оптимізації установ виконання покарань, на якому було прийнято рішення про оптимізацію таких установ: це Ковальська виховна колонія, Черкаська виправна колонія №62, Дергачівська виправна колонія № 109, Жовтоводська виправна колонія №26, Ігренський виправний центр №133, Чорноморська виправна колонія №74, Ширяївський виправний центр №111 та Устинівський виправний центр №37. Розроблена так звана дорожня карта, план заходів, які відбуватимуться після прийняття такого рішення», - сказала Висоцька.

    За її словами, це дозволить оптимізувати систему, зменшити поточні та капітальні видатки на утримання великої системи кримінально-виконавчої служби.

    Висоцька зазначила, що засуджені із цих установ будуть переміщені до інших установ виконання покарань, з кращими умовами утримання, а персонал буде звільнений.

    Заступник міністра запевнила, що звільненим працівникам буде запропонована робота в найближчих установах або в міжрегіональних управліннях Міністерства юстиції.

    «І ми анонсували і підтверджуємо, що майнові комплекси, на яких були розміщені установи виконання покарань, які підлягають консервації, будемо пропонувати інвесторам для того, щоб покращувати нашу інфраструктуру, зокрема, ремонтувати або будувати нові слідчі ізолятори», - додала Висоцька.

    Минулого року міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Мін'юст у зв'язку з недостатнім фінансуванням планує масове закриття тюрем і скорочення персоналу, щоб за вивільнені кошти створити належні умови і підвищити зарплати в решті пенітенціарних установ.

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