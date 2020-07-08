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    Уряд заборонив роботу нічних клубів після 23:00

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    Нічні клуби поки не працюватимуть вночі&nbsp; - Уряд заборонив роботу нічних клубів після 23:00
    Нічні клуби поки не працюватимуть вночі 

    Культурні установи зможуть працювати до 23:00 при певних обмеженнях

    Кабінет міністрів України заборонив роботу нічних розважальних закладів після 23:00. При цьому культурно-розважальні заклади будуть працювати з деякими обмеженнями.

    Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

    «Питання виникло з приводу неузгодженості багатьох пунктів, які приймалися щодо обмежень для установ культури і, наприклад, розважальних нічних клубів. Ми всі бачимо, як вони працюють вночі, ніщо їм не заважає», - зазначив він.

    Ткаченко додав, що для установ культури, у тому числі театрів і кінотеатрів, існують обмеження у вигляді розсадження в шаховому порядку і обмеження в роботі до 22:00.

    За його словами, культурні установи зможуть працювати до 23:00 при певних обмеженнях.

    До слова, 5 липня у Києві, в одному з нічних клубів на Трухановому острові, незважаючи на введені через коронавірус обмеження роботи подібних закладів, помер відвідувач. Молода людина померла прямо на танцполі в розпал загальних веселощів.

    Нагадаємо, що напередодні у Києві послабили карантин: ресторанам і кінотеатрам дозволили працювати після 22 годиниРазом з тим робота розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежені до 22 години.

    Також зазначимо, що станом на сьогодні до послаблення карантину не готові дев’ять областей України.

    Нагадаємо, станом на ранок 7 липня в Україні було зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу виявлено 564 нових випадки коронавірусу. 

    Дані з усіх регіонів дивіться тут.

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