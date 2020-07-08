«Слуги» скликають позачергове засідання Ради: що у порядку денному



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Нардепи почали збір підписів для проведення позачергового засідання Верховної Ради

Рада планує скликати позачергове засідання на 14 липня

У парламенті почали збір підписів щодо проведення позачергового засідання Верховної Ради у вівторок, 14 липня. На порядку денному шість питань, зокрема законопроекти про «зелену» енергетику і стипендії та щорічну допомогу дітям-сиротам. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступник голови парламентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Попри те, що звична робота парламенту паралізована тисячами поправок до закону про гральний бізнес, маємо продовжувати ухвалювати важливі для країни рішення. Тому ми з колегами почали збір підписів для проведення позачергового засідання Верховної Ради. Плануємо його у вівторок, 14 липня», - написала Кравчук.

Вона зазначила, що на порядку денному шість наступних питань: