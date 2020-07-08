«Слуги» скликають позачергове засідання Ради: що у порядку денному
Рада планує скликати позачергове засідання на 14 липня
У парламенті почали збір підписів щодо проведення позачергового засідання Верховної Ради у вівторок, 14 липня. На порядку денному шість питань, зокрема законопроекти про «зелену» енергетику і стипендії та щорічну допомогу дітям-сиротам. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступник голови парламентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.
«Попри те, що звична робота парламенту паралізована тисячами поправок до закону про гральний бізнес, маємо продовжувати ухвалювати важливі для країни рішення. Тому ми з колегами почали збір підписів для проведення позачергового засідання Верховної Ради. Плануємо його у вівторок, 14 липня», - написала Кравчук.
Вона зазначила, що на порядку денному шість наступних питань:
- законопроект №3658 про зелену енергію, або, офіційною мовою, удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Скорочуємо термін розгляду до другого читання;
- законопроект №3615 про здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Як зрозуміло з назви, він допоможе регулювати продаж медикаментів онлайн, захистить покупців від фальсифікату та шахраїв, а також знизить ціни на медзасоби;
- законопроект №3781 про державну підтримку дитячих центрів Артек і Молода гвардія дозволить покрити їхні витрати у період вимушеного простою через карантин і фактично збереже ці заклади від банкрутства і закриття;
- законопроект №2013 підвищує стипендії та щорічну допомогу дітям-сиротам;
- законопроект №2524 полегшить роботу ФОПів-«спрощенців». Покращується робота е-кабінету платника податків, а підприємці нарешті зможуть самі обирати, як вести податковий облік – в електронному форматі чи на папері;