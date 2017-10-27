Мінюст заплатить британським юристам ще $2 млн на захист у суді з «Приватом»

Мінюст уклав із «Latham & Watkins Llp» угод щодо цієї справи приблизно на $2,91 млн

Міністерство юстиції України 1 грудня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою «Latham & Watkins (London) Llp» (Великобританія) про юридичні послуги на $2 млн, або близько 54,30 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». Цьогоріч фірма представлятиме Україну в Арбітражному інституті Торгової палати м.



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Мінюст уклав із «Latham & Watkins Llp» угод щодо цієї справи приблизно на $2,91 млн

Міністерство юстиції України 1 грудня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою «Latham & Watkins (London) Llp» (Великобританія) про юридичні послуги на $2 млн, або близько 54,30 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч фірма представлятиме Україну в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) у справі №SCC V 2015/092 за позовами міноритарних акціонерів ПАТ «Укрнафта» – кіпрських компаній «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» та «Bordo Management Limited», пов’язаних з групою «Приват».

Мінюст уклав із «Latham & Watkins Llp» угод щодо цієї справи приблизно на $2,91 млн.

За нинішньою угодою найдорожче коштують послуги партнерів Себастьяна Зеельмана-Еггеберта і Чарльза Клейпула – $1 013 за годину.

До справи також залучать експертів компанії «Independent Economics & Finance LLP» (Британія), експерта з питань шведського права Бо Нільсона, професора Гуглієльмо Вердіраме, експертів із Fountain Court Chambers, експерта з питань права Ірину Паліашвілі, експерта з галузевих питань Сімона Пірані, київське ТОВ «Юридична фірма Саєнко Харенко» Михайла Харенка, Володимира Саєнка та Ігоря Сухомудренка.

За кошторисом, фотокопіювання та друк пакетів документів коштує $0,1 за сторінку, а перекладацькі послуги – $50 за сторінку. У вересні в аналогічному договорі Мінюсту з «Latham & Watkins Llp» ціни становили відповідно $2 за сторінку і $40 за сторінку.