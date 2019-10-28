Міс Україна-2019 відповіла хейтерам на скандал із Кримом



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Маргарита Паша пояснила свою відповідь на запитання, чий Крим

Дівчина викликала бурю обурення в мережі своїм висловлюванням

Володарка титулу «Міс Україна – 2019» Маргарита Паша, яка

, знову

заявила, що «Крим належить планеті Земля».

Про це вона написала в Instagram.

На думку міс Україна, окупований Росією український півострів належить «людям».

«Запитання звучало: «Чий Крим?» Запитальним словом було «чий» і ніяк інакше. Тому і відповідь досить логічна. Уся територія Землі належить людям, а Крим – це частина Землі, частина величезної планети і, відповідно, він теж належить нам, людям. Логічно? Завжди обмірковуйте запитання, які вам ставлять. У кожної медалі є два боки, і одного разу все може перевернутися», – написала вона.



Паша закликала людей «стати мудрішими» та аналізувати інформацію, яку публікують ЗМІ.



«Будь-яку ситуацію можна трактувати по-різному, залежно від вигоди і того, що ви хочете дістати у підсумку. Мені складно нав'язати чужу думку. Написати гидоту ви завжди встигнете, але не забувайте, що слово – не горобець. Думайте перед тим, як ображаєте, звинувачуєте когось... А головне, будьте добрішими і гуманнішими», – додала вона.





Нагадаємо, Паша сказала, що окупований Росією Крим «належить усім».

«Крим – усіх людей. Уся територія Землі, вона належить усім нам», – сказала вона.

Паша додала, що відвідувала півострів в дитинстві. А її улюблені місця – Ялта і Форос.

У грудні 2019 року Паша представлятиме Україну на конкурсі «Міс світу» в Лондоні. Вона є майстром спорту з художньої гімнастики, їй 24 роки. Нова «Міс Україна» мріє пов'язати своє майбутнє з політикою.