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    Міс Україна-2019 відповіла хейтерам на скандал із Кримом

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    Маргарита Паша пояснила свою відповідь на запитання, чий Крим - Міс Україна-2019 відповіла хейтерам на скандал із Кримом
    Маргарита Паша пояснила свою відповідь на запитання, чий Крим

    Дівчина викликала бурю обурення в мережі своїм висловлюванням

    Володарка титулу «Міс Україна – 2019» Маргарита Паша, яка напередодні зробила сепаратистську заяву про Крим, знову заявила, що «Крим належить планеті Земля».

    Про це вона написала в Instagram.

    На думку міс Україна, окупований Росією український півострів належить «людям».

    «Запитання звучало: «Чий Крим?» Запитальним словом було «чий» і ніяк інакше. Тому і відповідь досить логічна. Уся територія Землі належить людям, а Крим – це частина Землі, частина величезної планети і, відповідно, він теж належить нам, людям. Логічно? Завжди обмірковуйте запитання, які вам ставлять. У кожної медалі є два боки, і одного разу все може перевернутися», – написала вона.

    Паша закликала людей «стати мудрішими» та аналізувати інформацію, яку публікують ЗМІ.

    «Будь-яку ситуацію можна трактувати по-різному, залежно від вигоди і того, що ви хочете дістати у підсумку. Мені складно нав'язати чужу думку. Написати гидоту ви завжди встигнете, але не забувайте, що слово – не горобець. Думайте перед тим, як ображаєте, звинувачуєте когось... А головне, будьте добрішими і гуманнішими», – додала вона.

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    Вопрос звучал «Чей Крым?». Вопросительным словом было «чей» и никак иначе. Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория земли принадлежит людям, а Крым - это часть Земли, часть огромной планеты и, соответсвенно, он принадлежит тоже нам, людям !!!! Логично Всегда обдумывайте вопрос, который Вам задают. У каждой медали есть две стороны, и однажды все может перевернуться!!! Становитесь мудрее и учитесь анализировать информацию, которую публикует СМИ!!! Любую ситуацию можно трактовать по-разному, в зависимости от выгоды и того, что вы хотите получить в результате . Мне сложно навязать чужое мнение!!! Написать гадости Вы всегда успеете, но не забывайте, что слово - не воробей. Думайте перед тем как оскорбляете, обвиняете кого-то... А главное, будьте добрее и гуманнее!

    Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)


    Нагадаємо, Паша сказала, що окупований Росією Крим «належить усім».

    «Крим – усіх людей. Уся територія Землі, вона належить усім нам», – сказала вона.

    Паша додала, що відвідувала півострів в дитинстві. А її улюблені місця – Ялта і Форос.

    У грудні 2019 року Паша представлятиме Україну на конкурсі «Міс світу» в Лондоні. Вона є майстром спорту з художньої гімнастики, їй 24 роки. Нова «Міс Україна» мріє пов'язати своє майбутнє з політикою.

    Крим ЗМІ земля скандал Україна Instagram
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