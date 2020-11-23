Місцеві вибори: КВУ повідомив про підкуп виборців у п'яти містах

КВУ: Лише в половині міст вибори відбулися відповідно до демократичних стандартів

Кількість фактів і масштаби технологій, пов'язаних із підкупом, значно зросли порівняно з першим туром виборів

Під час другого туру виборів мерів у п'яти містах застосовувалися технології, спрямовані на підкуп виборців. Як повідомляє Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель.

«За даними нашого спостереження, ми маємо підстави говорити, що в половині міст вибори відбулися відповідно до демократичних стандартів, але в п'яти містах з 11 наші спостерігачі відзначали застосування технологій, які є складовою механізмів з підкупу виборців», – сказав Кошель.

Кошель наголосив, що спостерігачі КВУ відзначали масове фотографування виборчих бюлетенів, підвезення виборців на дільниці, зокрема за допомогою приватного автотранспорту.

«Показовими були факти, зафіксовані нашими спостерігачами в Черкасах, коли приватними автомобілями довозили виборців до виборчих дільниць. Лише спостерігачі КВУ в Черкасах зафіксували близько десяти таких фактів. Також у Черкасах фіксували так звані каруселі й фотографування бюлетенів», – вказав він.

КВУ має підстави констатувати, що кількість фактів і масштаби технологій, пов'язаних із підкупом, значно зросли порівняно з першим туром виборів та порівняно з голосуванням 15 листопада.

У неділю, 22 листопада, другий тур виборів відбувся в одинадцяти великих містах України. Міських голів обирали у Львові, Дніпрі, Черкасах, Полтаві, Рівному, Миколаєві, Ужгороді, Слов'янську, Нікополі, Дрогобичі та Бердянську. У першому турі 25 жовтня жоден з кандидатів не зміг набрати 50% голосів.