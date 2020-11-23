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    Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова

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    Олег Синютка: Сподіваюсь, що обіцянки, які почули львів&rsquo;яни, не були передвиборчими технологіями - Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова
    Олег Синютка: Сподіваюсь, що обіцянки, які почули львів’яни, не були передвиборчими технологіями
    Фото: Олег Синютка/Facebook

    Олег Синютка визнав свою поразку у другому турі виборів мера

    Кандидат від «Європейської солідарності» Олег Синютка привітав чинного мера Львова Андрія Садового з перемогою  у другому турі виборів міського голови.

    «Вітаю Андрія Садового з перемогою в мерських перегонах! Сподіваюсь, що обіцянки, які почули львів’яни, не були передвиборчими технологіями, а стануть реальними змінами у житті громади Львівської ОТГ», – написав Синютка у Facebook.

    У неділю, 22 листопада, другий тур виборів відбувся в одинадцяти великих містах України. Міського голову обирали, зокрема, і у Львові.

    У Львові за крісло міського голови боролися чинний мер Андрій Садовий та кандидат від «ЄС» Олег Синютка. У першому турі Садовий набрав 40%, а Синютка - 31%.

    Екзит-поли студії Савіка Шустера показали перемогу у другому турі чинного мера Садового, який отримав 62,8%, його опонент Синютка - 37,2%.

    Читайте також: В Україні відбулися вибори мерів 11 великих міст: головні результати


     

    Теги: вибори місцева влада Андрій Садовий Львів Україна
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