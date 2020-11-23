В Україні відбулися вибори мерів 11 великих міст: головні результати

22 листопада в одинадцяти великих містах України відбувся другий тур мерських виборів. Соціологічні компанії оприлюднили результати опитування у низці великих міст, які показали потенційних переможців

Міських голів обирали у Львові, Дніпрі, Черкасах, Полтаві, Рівному, Миколаєві, Ужгороді, Слов'янську, Нікополі, Дрогобичі та Бердянську. У першому турі 25 жовтня жоден з кандидатів не зміг набрати 50% голосів.

За даними ЦВК, у другому турі явка виборців склала 29,53% (явка 25 жовтня за даними ЦВК була 36,88%, а 15 листопада - 23,9%).

Львів

У Львові за крісло міського голови боролися чинний мер Андрій Садовий та кандидат від «ЄС» Олег Синютка. У першому турі Садовий набрав 40%, а Синютка - 31%.

Екзит-поли студії Савіка Шустера:

Олег Синютка - 37,2%.

Андрій Садовий - 62,8%

Дані львівської групи Fama:

Олег Синютка - 37,7%.

Андрій Садовий - 62,3%.

Хто пройшов до міськради 25 жовтня

До міськради Львова від «ЄС» пройшло 33 депутатів, «Самопоміч» отримала 17 місць, «Голос» - 8, «Варта» - 7, «Свобода» - 6.

Дніпро

За крісло мера Дніпра боролися чинний міський голова Борис Філатов (партія «Пропозиція») та Загід Краснов («Громадська сила»).

У першому турі Філатов заручився підтримкою 46% містян, які прийшли на дільниці, Загід Краснов - 13%.

Екзит-поли Socis:

Борис Філатов - 78,75%.

Загід Краснов - 18,25%.

Хто пройшов до міськради

Додамо, що у міській раді Дніпра «Пропозиція» отримала 22 місця, «ОПЗЖ» отримала 13 мандатів, «Слуга народу» - 9, «Громадська сила» - 8, «ЄС» - 7, «Блок Вілкула» - 5.

Черкаси

22 листопада за крісло мера Черкас змагалися чинний міський голова Анатолій Бондаренко («За майбутнє») та представник «Голосу» Віктор Євпак.

У першому турі Бондаренко отримав 37%, Євпак - 19%.

Екзит-поли студії Савіка Шустера:

Анатолій Бондаренко - 54,25%.

Віктор Євпак - 45,75%.

Хто пройшов до міськради

У міській раді Черкас «За майбутнє» отримає 8 мандатів, «Слуга народу» також матиме 8 депутатів, «ЄС» - 7, «Голос» - 6, «Черкащани» - 5, «ОПЗЖ» - 4 і «Батьківщина» - 4.

Рівне

У другому турі за крісло міського голови Рівного змагалися Віктор Шакирзян («Рівне разом») та кандидат від «ЄС» Олександр Третяк.

У першому турі Шакирзян отримав 19%, Третяк - 16%.

Екзит-поли Socis:

Віктор Шакирзян - 50,94%.

Олександр Третяк - 46,03%.

Партія «ЄС» заявила, що згідно з паралельним підрахунком 100% голосів, Третяк має 50,18%, а Шакирзян програє з 47,76%. З перемогою Третяка вже привітав п’ятий президент Петро Порошенко.

Хто пройшов до міськради

У міськраді найбільше мандатів матиме «ЄС» , далі йде «Рівне разом» з 7 мандатами, «Слуга народу» - 7, «Батьківщина» - 5, «Голос» - 5, «Свобода» - 4, «За майбутнє» - 4.

Миколаїв

У другому турі за крісло мера Миколаєва змагалися чинний міський голова Олександр Сенкевич («Пропозиція») та представник «ОПЗЖ» Владислав Чайка.

У першому турі Сенкевич отримав 39%, а Чайка - 29%.

Екзит-пол, проведений на замовлення видання Никвести:

Олександр Сенкевич - 61,6%.

Владислав Чайка - 38,4%.

Хто пройшов до міськради

У міській раді найбільше голосів матиме «ОПЗЖ» -17, «Пропозиція» отримала 14 місць, «Слуга народу» - 9, «ЄС» - 5, «Партія Шарія» - 5, «Наш край» - 4.

Полтава

У Полтаві за крісло мера змагалися кандидат від партії «Слуга народу» Сергій Іващенко та кандидата від партії «За майбутнє» Олександр Мамай.

Опитування видання «Полтавщина»:

Сергій Іващенко - 41,6% виборців.

Олександр Мамай – 33,1%.

Загалом в опитуванні видання взяли участь 3638 виборців.

Хто пройшов до міськради

У міськраді Полтави партія «За майбутнє» отримала 10 мандатів, «Слуга народу» – мандатів, «ЄС» – 6, «Рідне місто» – 6, «ОПЗЖ» – 4, «Партія простих людей – 4, «Свобода» – 3 мандати.

Слов’янськ

У Слов’янську за крісло мера змагалися чинний мер Вадим Лях («Опозиційний блок») та Павло Придворов («ОПЗЖ»). У першому турі Лях та Придворов отримали майже однакову кількість голосів - біля 30%.

Екзит-пол «Research & Branding Group»:

Вадим Лях - 58,8% виборців

Павло Придворов - 41,2% голосів.

Хто пройшов до міськради

У міськраді більшість має «ОПЗЖ» - 14 місць з 38, решту отримали «Опозиційний блок», «Слуга народу», «Партія миру та розвитку», «Наш край» та «ЄС».

Ужгород

В Ужгороді за крісло міського голови змагалися чинний мер Богдан Андріїв та Віктор Щадей («Слуга народу»).

За даними видання mukachevo.net, попередній паралельний підрахунок свідчить про перемогу Андріїва з перевагою близько 1200 голосів.

Середній показник за даними штабів двох кандидатів:

Богдан Андріїв – приблизно 53%,

Віктор Щадей – приблизно 47%.

22 листопада екзит-поли в Ужгороді не проводили, тож наразі, можна орієнтуватися лише на дані штабів кандидатів.

Бердянськ

За крісло міського голови змагались Олександр Свідло («ОПЗЖ») та Валерій Баранов («За майбутнє»).

Сайт Бердянськ 24 оприлюднив результати паралельного підрахунку голосів, згідно з яким перемогу здобув Баранов. Різниця між кандидатами становила близько 900 голосів.

«З результатом 51,42% посаду міського голови Бердянська завоював Валерій Баранов. Олександра Свідла ж, попередньо підтримали 48,56% виборців», – йдеться в повідомленні.

У штабі Баранова також заявили про перемогу і оприлюднили власний попередній результат голосування, за яким у Баранова - 51,56%, а у Свідла - 48,44%.

Дрогобич

У Дрогобичі за крісло мера змагалися чинний міський голова Тарас Кучма та самовисуванець Андрій Веселий.

За даними видання «ВАРТО - Галицькі новини», у другому турі перемагає чинний мер Тарас Кучма.

За Кучму віддали свої голоси 13 109 виборців, а його суперника самовисуванця Андрія Веселого підтримали 12 542 виборця.

Загалом у виборах взяли участь 25 922 жителі Дрогобича, станом на 23:30 неділі ТВК підрахувала 25 651 голос, тоді як ще 271 бюлетень визнаний недійсним.

Нікополь

У Нікополі Дніпропетровської області за крісло мера змагалися кандидат від партії «За майбутнє» Олександр Саюк та кандидат від «Слуги народу» Руслан Олійник.

22 листопада екзит-поли у Нікополі не проводили, офіційні результати ЦВК оголосить не пізніше 27 листопада.

Дані штабу Саюка:

Олександр Саюк – 55%,

Руслан Олійник – 41%.

Штаб Олійника своїх даних та коментарів наразі не надав.

15 листопада в Україні відбувся другий тур місцевих виборів у п’яти обласних центрах, одному районному та одному місті районного значення. Мерів міст обирали у Луцьку, Одесі, Херсоні, Сумах, Краматорську, а також у Кам’янець-Подільському і місті Українка (Київська область).

За даними ЦВК, середня явка у другому турі виборів міських голів становила 24%. У Комітеті виборців заявили, що така явка є найнижчою за останні 10 років.



