«Європейська Солідарність» заявляє, що її кандидат виграє вибори мера у Рівному

Ар'єв зазначив, що Олександра Третяка вже привітали з команди опонента

Народний депутат від партії «Євросолідарність» Володимир Ар'єв заявив, що згідно з паралельним підрахунком 100% голосів, Олександр Третяк має 50,18%, а Віктор Шакирзян – 47,76%.

Про це Ар'єв повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Рівне!!!!!!! Перемога!!!!! 100% пораховано під час паралельного підрахунку. Третяк (ЄС) 50,18%, Шакирзян (Рівне Разом) 47,76 %», - написав він.

Ар'єв зазначив, що Олександра Третяка вже привітали з команди опонента.

«Ми сьогодні з Бондар Михайло Яна Зінкевич та чудовою командою Олександра зробили все можливе, щоб перешкодити підкупу і відстояти вибір мешканців Рівного», - підкреслив нардеп.

Олександр Третяк на брифінгу подякував рівнянами за підтримку. Він зазначив, що на цих виборах перемогли європейські цінності, з якими команда «ЄС» йшла до людей.

Нагадаємо, згідно даних екзит-полу Центру соціальних та маркетингових досліджень «Социс», Шакирзян здобуває перемогу на виборах мера Рівного з показником 50,94%.

Його опонент Олександр Третяк («Європейська Солідарність») отримав 46,03% голосів.

Нагадаємо, у Кривому Розі перенесли другий тур виборів на 6 грудня.

Читайте також: