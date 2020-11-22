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    «Європейська Солідарність» заявляє, що її кандидат виграє вибори мера у Рівному

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    Олександр Третяк (&laquo;Європейська Солідарність&raquo;) отримав 50,18% голосів - «Європейська Солідарність» заявляє, що її кандидат виграє вибори мера у Рівному
    Олександр Третяк («Європейська Солідарність») отримав 50,18% голосів

    Ар'єв зазначив, що Олександра Третяка вже привітали з команди опонента

    Народний депутат від партії «Євросолідарність» Володимир Ар'єв заявив, що згідно з паралельним підрахунком 100% голосів, Олександр Третяк має 50,18%, а Віктор Шакирзян  47,76%.

    Про це Ар'єв повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Рівне!!!!!!! Перемога!!!!! 100% пораховано під час паралельного підрахунку. Третяк (ЄС) 50,18%, Шакирзян (Рівне Разом) 47,76 %», - написав він.

    Ар'єв зазначив, що Олександра Третяка вже привітали з команди опонента.

    «Ми сьогодні з Бондар Михайло Яна Зінкевич та чудовою командою Олександра зробили все можливе, щоб перешкодити підкупу і відстояти вибір мешканців Рівного», - підкреслив нардеп.

    Олександр Третяк на брифінгу подякував рівнянами за підтримку. Він зазначив, що на цих виборах перемогли європейські цінності, з якими команда «ЄС» йшла до людей.

    Нагадаємо, згідно даних екзит-полу Центру соціальних та маркетингових досліджень «Социс», Шакирзян здобуває перемогу на виборах мера Рівного з показником 50,94%.

    Його опонент Олександр Третяк («Європейська Солідарність») отримав 46,03% голосів.

    Нагадаємо, у Кривому Розі перенесли другий тур виборів на 6 грудня. 

     Читайте також: 
    Теги: Європейська солідарність вибори депутат Рівне Facebook Яна Зінкевич
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