Місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала понад 230 порушень перемир’я за добу

Всього з початку перемир'я на Донбасі 27 липня спостерігачі зафіксували в загальній складності 4086 порушень режиму припинення вогню

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ протягом 18 грудня зафіксувала 234 порушення режиму припинення вогню на Донбасі. З них – 232 відбулися в Донецькій області.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ в Україні.

У Донецькій області СММ зафіксувала 232 порушення режиму припинення вогню, зокрема 68 вибухів невизначеного походження, із яких 162 сталися в районах на північний захід від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км південь від Донецька).

За попередній звітний період в області було зафіксовано 63 такі порушення, більшість яких сталися в північному напрямку від Широкиного.

У Луганській області Місія зафіксувала два порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження) у районах на захід від н. п. Зимогір’я (непідконтрольний урядові, 27 км на захід від Луганська).

За попередній звітний період в області було зафіксовано 21 таке порушення.

Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 4086 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 1889 вибухів, 243 невизначені боєприпаси в польоті, 55 спалахів дульного полум’я, 41 освітлювальну ракету, 1858 черг і пострілів).

17 грудня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».