Майк Помпео: до кібератаки на США причетна Росія

Масштабна атака на сайти американських компаній органів влади почалася ще весною

Державний секретар США Майк Помпео звинуватив Росію у причетності до кібератаки на американські компанії та органи влади. Ця масштабна атака розпочалася минулої весни, сказав він в інтерв’ю американському журналісту Марку Левіну.

«Були прикладені дуже значні зусилля, і я думаю, це той випадок, коли ми можемо абсолютно чітко сказати, що до цієї атаки була залучена Росія», – заявив Помпео.

За його словами, для вбудовування шкідливого коду в урядові системи США було докладено «значних зусиль».

«Були докладені значні зусилля із використання програмного забезпечення сторонніх розробників для, по суті, вбудовування коду в урядові системи США і, схоже, в системи приватних компаній, а також бізнесів та урядів по всьому світі», – сказав держсекретар США.

Раніше про можливі зв’язки атаки із Москви заявляли джерела провідних американських ЗМІ, але адміністрація президента Дональда Трампа не коментувала цю інформацію. Кремль заперечує причетність до цієї атаки.

Скоординована хакерська атака на американські відомства почалася в березні цього року.

Вперше про кібератаку повідомили 13 грудня ЗМІ, які цитували неназваних американських чиновників. За їхніми даними, від атаки постраждали Департамент національної безпеки, Міністерство фінансів і Міністерство торгівлі США. Хакери цілились також на агенцію, яка опікується ядерним арсеналом країни, повідомляє Голос Америки.

За даними корпорації Microsoft, яка теж зазнала нападу, метою хакерів стали понад 40 урядових агентств, аналітичних центрів, неурядових організацій та IT-компаній. Цілі розташовувалися не тільки у США, але і в Канаді, Великобританії, Іспанії, Бельгії, Ізраїлі, Мексиці і Об’єднаних Арабських Еміратах.