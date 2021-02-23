Україна подала нову заяву до ЄСПЛ проти Росії

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, пише пресслужба відомства.

За його словами, заяву до ЄСПЛ Україна подала 19 лютого 2021 року. Росія, мовляв, упродовж тривалого часу «широко застосовує тактику терору за допомогою політичних вбивств».

Йдеться про злочини, зроблені на території РФ, так і на територіях інших держав. А з початку війни на Донбасі – і на території України.

Він наголошує, що за період із 2014 року на території України представники спецслужб РФ завербували людей, які нібито здійснили низку замахів та вбивств. Ці злочини, мовляв, викликали значний резонанс в українському суспільстві.

«Російською Федерацією не тільки не проводиться ефективне розслідування, а й вживаються заходи щодо перекладання відповідальності за такі злочини на інші держави, у тому числі на Україну», – наголосив очільник Мін’юсту.

З його слів, цим Росія порушує міжнародно-правові зобов’язання, зокрема права на життя, що гарантоване статтею 2 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Саме про порушення цього положення Конвенції скаржиться Україна у новій міждержавній справі проти Росії.

У міністерстві додали, що у понеділок, 22 лютого 2021 року, ЄСПЛ повідомив український уряд, що цю заяву зареєстрували під № 10691/21 та відкрили провадження у цій справі.

Інші міждержавні скарги, подані Україною проти РФ, які перебувають на розгляді суду:

Україна та Нідерланди проти РФ, скарги №№8019/16, 43800/14 та 28525/20, подані відповідно 1 березня 2014 року, 13 червня 2014 року та 10 липня 2020 року і стосуються подій на сході України, включно з аварією рейсу MH17.

Також розглядають скаргу України проти РФ стосовно Криму, скарги № 20958/14 та 38334/18, подані 13 березня 2014 року і 10 серпня 2018 року, яку Велика палата визнала частково прийнятною 14 січня 2021 року.

Крім того, на розгляді перебуває скарга Україна проти РФ №55855/18, яку було подано 29 листопада 2018 року і яка стосується морського інциденту в Керченській протоці в 2018 році, що призвів до захоплення трьох українських військово-морських суден та їхніх екіпажів.

До слова, днями президент Зеленський оголосив конкурс на кандидата у судді ЄСПЛ від України.