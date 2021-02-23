На Донбасі загинув сержант 59-ї бригади Дмитро Сардак

В останню путь військового проведуть у його рідній Одесі

В зоні ООС внаслідок обстрілу з боку російського ворога загинув сержант Дмитро Сардак. Про це повідомили у командуванні бригади у вівторок, 23 лютого.

«З сумом повідомляємо, що сьогодні, 23 лютого, під час виконання бойового завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів загинув військовослужбовець військової служби за контрактом окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка сержант Сардак Дмитро Романович, і був легко поранений військовослужбовець військової служби за контрактом цієї ж бригади», – сказано в повідомленні.

При обстрілі Сардак отримав осколкове поранення, не сумісне з життям. Його терміново медичним автомобілем військової частини доставили до медзакладу Світлодарська, а потім – у військово-медичний госпіталь міста Часів Яр.

Відомо, що в останню путь військового проведуть у його рідній Одесі. У загиблого залишилася дружина.

Командування 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка висловило щирі співчуття дружині загиблого, усім рідним та близьким.

Як повідомлялося, від початку поточної доби, 23 лютого, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн – отримав осколкові поранення.