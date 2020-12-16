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    Місія ОБСЄ зафіксувала 20 порушень перемир'я поблизу Попасної

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    Місія ОБСЄ зафіксувала 20 порушень перемир'я поблизу Попасної - Місія ОБСЄ зафіксувала 20 порушень перемир'я поблизу Попасної
    Місія ОБСЄ зафіксувала 20 порушень перемир'я поблизу Попасної

    Всього з початку перемир'я на Донбасі 27 червня зафіксували вже 3 683 порушення режиму припинення вогню

    Спеціально моніторингова місія СММ зафіксувала 21 порушення перемир'я на Донбасі. У Донецькій області обстрілів не було.

    Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

    Крім того, в Луганській області Місія зафіксувала 21 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження), 20 з яких відбулися в районі до півеічного сходу від Попасній.

    За минулу добу в цій області було зафіксовано одне таке порушення, а саме вибух невизначеного походження у цьому ж районі.

    Всього з початку перемир'я на Донбасі 27 червня зафіксували вже 3 683 порушення режиму припинення вогню.

    Нагадаємо, за добу 14 грудня, на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму тиші з боку окупантів.

    «Першу вогневу провокацію було помічено в районі населеного пункту Шуми. Тут ворог двічі вів неприцільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та підствольних гранатометів», – йдеться у повідомленні.

    Згодом противник активізувався і поблизу Авдіївки та Пісок, де в напрямку наших позицій окупанти здійснили по декілька пострілів зі стрілецької зброї.


    Теги: вибух окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас
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