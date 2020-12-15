Бойовики на Донбасі обстріляли з гранатометів позиції українських захисників

Ворожі постріли були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів

Окупанти обстрілювали українських бійців біля Авдіївки, Водяного та Шумів

Бойовики на Донбасі від поточної доби, 15 грудня, п’ять разів обстріляли позиції українських захисників з гранатометів та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що на початку доби, поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із підствольних гранатометів. «У районі населеного пункту Водяне противник двічі застосував для вогневих провокацій не тільки гранатомети, а й стрілецьку зброю. А під вечір окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї неподалік Шумів», ─ йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ворожі постріли були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

У пресслужбі штабу поінформували, що сапери ДСНС розмінували більше п’ять гектарів території та передали на знищення 73 вибухонебезпечних предмети.Нагадаємо, за минулу добу, 14 грудня, на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму тиші з боку окупантів.