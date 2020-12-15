За добу на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму тиші з боку окупантів

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає

Минулої доби, 14 грудня, на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

«Першу вогневу провокацію було помічено в районі населеного пункту Шуми. Тут ворог двічі вів неприцільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та підствольних гранатометів», – йдеться у повідомленні.

Згодом противник активізувався і поблизу Авдіївки та Пісок, де в напрямку наших позицій окупанти здійснили по декілька пострілів зі стрілецької зброї.

«Всі вогневі провокації противника не мали загрози для українських воїнів, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає», – зазначили в штабі ООС.

Від початку поточної доби, 15 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації відкрили неприцільний вогонь з підствольного гранатомету поблизу українських позицій у передмісті Авдіївки.

«Провокація противника не мала загрози для наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – резюмували в штабі ООС.