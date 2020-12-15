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    За добу на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму тиші з боку окупантів

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    За добу на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму тиші з боку окупантів - За добу на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму тиші з боку окупантів
    За добу на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму тиші з боку окупантів

    Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає

    Минулої доби, 14 грудня, на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

    Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

    «Першу вогневу провокацію було помічено в районі населеного пункту Шуми. Тут ворог двічі вів неприцільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та підствольних гранатометів», – йдеться у повідомленні.

    Згодом противник активізувався і поблизу Авдіївки та Пісок, де в напрямку наших позицій окупанти здійснили по декілька пострілів зі стрілецької зброї.

    «Всі вогневі провокації противника не мали загрози для українських воїнів, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає», – зазначили в штабі ООС.

    Від початку поточної доби, 15 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації відкрили неприцільний вогонь з підствольного гранатомету поблизу українських позицій у передмісті Авдіївки.

    «Провокація противника не мала загрози для наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – резюмували в штабі ООС.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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