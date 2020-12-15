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    Кулеба запросив нового генсека ОБСЄ до України

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    Генсек запевнила міністра, що російсько-український конфлікт перебуватиме серед топ-пріоритетів порядку денного ОБСЄ в 2021 році - Кулеба запросив нового генсека ОБСЄ до України
    Генсек запевнила міністра, що російсько-український конфлікт перебуватиме серед топ-пріоритетів порядку денного ОБСЄ в 2021 році

    Хельга Шмід прийняла запрошення відвідати Україну, щойно це дозволять обставини

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з новопризначеним генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід запросив її здійснити свій перший візит в Україну. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

    «Дмитро Кулеба привітав Хельгу Шмід з призначенням на посаду, побажав їй плідної роботи та успіхів на відповідальній посаді. Він запросив співрозмовницю здійснити свій перший візит в Україну з можливістю відвідування Донбасу і адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим: "Цей візит стане свідченням важливого значення України для ОБСЄ», ─ йдеться в повідомленні на сайті МЗС України у вівторок.

    Шмід прийняла запрошення відвідати Україну, щойно це дозволять обставини, пов'язані з карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу.

    Генсек запевнила міністра, що російсько-український конфлікт перебуватиме серед топ-пріоритетів порядку денного ОБСЄ в 2021 році, зазначили в МЗС.

    4 грудня 2020 року новим генсеком ОБСЄ вперше стала жінка. Рада міністрів ОБСЄ офіційно затвердила кандидатуру дипломата з ФРН Хельги Шмід на посаді генсека ОБСЄ.

    Хельзі Шмід 60 років, з 2016 року вона є генеральним секретарем Європейської служби з міжнародних справ. До цього вона активно брала участь у переговорах з вироблення Спільного всеосяжного плану дій (ВДП) з іранської ядерної проблеми.

    Теги: МЗС ОБСЄ міністр жінка Дмитро Кулеба
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