Кулеба запросив нового генсека ОБСЄ до України

Генсек запевнила міністра, що російсько-український конфлікт перебуватиме серед топ-пріоритетів порядку денного ОБСЄ в 2021 році

Хельга Шмід прийняла запрошення відвідати Україну, щойно це дозволять обставини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з новопризначеним генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід запросив її здійснити свій перший візит в Україну. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

«Дмитро Кулеба привітав Хельгу Шмід з призначенням на посаду, побажав їй плідної роботи та успіхів на відповідальній посаді. Він запросив співрозмовницю здійснити свій перший візит в Україну з можливістю відвідування Донбасу і адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим: "Цей візит стане свідченням важливого значення України для ОБСЄ», ─ йдеться в повідомленні на сайті МЗС України у вівторок.

Шмід прийняла запрошення відвідати Україну, щойно це дозволять обставини, пов'язані з карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу.

Генсек запевнила міністра, що російсько-український конфлікт перебуватиме серед топ-пріоритетів порядку денного ОБСЄ в 2021 році, зазначили в МЗС.

4 грудня 2020 року новим генсеком ОБСЄ вперше стала жінка. Рада міністрів ОБСЄ офіційно затвердила кандидатуру дипломата з ФРН Хельги Шмід на посаді генсека ОБСЄ.

Хельзі Шмід 60 років, з 2016 року вона є генеральним секретарем Європейської служби з міжнародних справ. До цього вона активно брала участь у переговорах з вироблення Спільного всеосяжного плану дій (ВДП) з іранської ядерної проблеми.