Місія ОБСЄ зафіксувала майже 400 порушень перемир’я на Донбасі

У Луганській області Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 394 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області, на Луганщині зберігалася тиша. Про це повідомляється у щоденному звіті № 173/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 27 липня 2021 року.

«У Донецькій області СММ зафіксувала 394 порушення режиму припинення вогню, включно з 119 вибухами (3 розриви мінометних мін і 116 вибухів невизначеного походження, зокрема 42 постріли безвідкатної гармати СПГ-9 і 25 мінометних мін)», - йдеться у звіті.

Більшість порушень режиму припинення вогню сталися у межах ділянки розведення в районі н.п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), у східному і південному напрямку від неї ввечері 25 липня і протягом дня 26 липня.

Також порушення фіксувалися у районі на північно-північний схід від н. п. Свободне (непідконтрольний урядові, 73 км на південь від Донецька), де Місія зафіксувала 2 вибухи невизначеного походження внаслідок вогню з безвідкатної гармати СПГ-9 та 44 черги і постріли з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

За оцінкою Місії, усі ці порушення в районі окупованого Свободного були в рамках навчань з бойовою стрільбою у зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від 3 березня 2016 року, яке забороняє проведення навчань (занять) з бойовою стрільбою в зоні безпеки.

За попередню добу СММ зафіксувала на Донеччині 10 порушень режиму припинення вогню.

«У Луганській області Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. Востаннє, коли Місія не фіксувала порушень режиму припинення вогню в цій області, було 13 лютого 2021 року», – повідомили в СММ.

За попередню добу СММ зафіксувала на Луганщині 138 порушень режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 26 липня внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, одного – середньої тяжкості, п’ятьох – задовільний.