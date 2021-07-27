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    Про це потрібно пам'ятати: як бойовики за синьо-жовту стрічку стратили юного футболіста Чубенка

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

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    Степан Чубенко був патріотом України - Про це потрібно пам'ятати: як бойовики за синьо-жовту стрічку стратили юного футболіста Чубенка
    Степан Чубенко був патріотом України

    Степан просто хотів жити в Україні. Але прихильники «русского мира» вирішили інакше

    Мовою оригіналу

    Об этом надо напоминать постоянно. Для того, чтоб мы помнили, чтоб подрастающее поколение знало и чтоб никто не забыл.

    Его звали Степа Чубенко. Он был молодым парнем, у которого вся жизнь была впереди. Он был вратарем молодежной футбольной команды «Авангард» из Краматорска. Играл в КВН, писал стихи. Был искренним патриотом. Любил Украину. А в 2014 году сепары задержали его за сине-желтую ленточку. Обвинили, что он член ПС, пытали, а когда он отказался рыть окопы – казнили. Пять пуль в голову. Убивали Степана Чубенко Вадим Погодин (кличка «Керчь»), Максим Сухомлинов (кличка «Буба») и Юрий Москалев (кличка «Жора»). Все эти мрази не приехали из Бурятии, а были нашими с вами согражданами. Да, они бывшие жители Донецка, а теперь двое сбежали на территорию аннексированного Крыма и один в Россию. И их Кремль не выдает, хотя они зверски убили Степу, которому было всего 16 лет.

    Он просто хотел жить в Украине. Хотел жить в своей стране. Но сторонники «русского мира» решили иначе. Мать погибшего парня, Сталина Чубенко, добивалась, чтобы оккупанты наказали злоумышленников. Их даже задержали. Но впоследствии отпустили. Просто зверье защищает друг друга. А Степы нет. Эта история хорошо показывает, кто с той стороны. Эта трагедия подтверждает аксиому, что туда, куда приходит «русский мир», приходят так же смерть и разруха. И мы не должны забывать об этом.

    Вечная память всем погибшим из-за российской агрессии в войне за целостность и независимость Украины!

    Джерело: блог Борислава Берези

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас Степан Чубенко
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    Про це потрібно пам'ятати: як бойовики за синьо-жовту стрічку стратили юного футболіста Чубенка