«Мисливець за скальпами» з Румунії стане першим європейським прокурором



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ворог румунських корупціонерів Лаура Ковеші Фото: Reuters / Forum

Переговори між Європарламентом та ЄР навколо кандидатури на посаду Головного прокурора тривали з минулої весни

Європарламент і Європейська Рада дійшли згоди щодо призначення представниці Румунії Лаури Кодруци Ковеші першим головою Офісу прокурора ЄС.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європарламенту.

«Пані Ковеші є чудовим вибором для призначення Головним прокурором Євросоюзу. Вона має видатну професійну компетентність. (Більш того, Румунія зараз не заповнює жодної ключової позиції в ЄС.) Вона буде ще однією сильною жінкою, які відтепер поведуть за собою Європейський Союз», - зазначив голова комітету Європарламенту із громадянських свобод Фернандо Лопес Агілар (Fernando López Aguilar).

Переговори між Європарламентом та ЄР навколо кандидатури на посаду Головного прокурора тривали з минулої весни. Тепер, після досягнення політичної згоди, Ковеші має бути формально затверджена рішеннями Ради міністрів ЄС та «Конференцією президентів» (керівників політичних груп) Європарламенту.

Зазначимо, що посада Головного прокурора є новою для Євросоюзу. У разі остаточного призначення Лаура Ковеші очолить Офіс прокурора ЄС, який має набути оперативної спроможності до кінця 2020-го - початку 2021 року. Ця інституція буде вповноважена проводити розслідування та притягувати до відповідальності винних у злочинах проти бюджету ЄС.

За п’ять років, які Ковеші очолювала Національне антикорупційне управління Румунії, до суду за корупцію були залучені тисячі людей: міністрів, медіамагнатів, суддів, прокурорів, депутатів і бізнесменів. У 2015 році The Guardian назвала її «тихим, скромним головним прокурором, який приносить скальпи».

При цьому Ковеші і її відомство іноді звинувачують у порушенні прав людини, в тому числі незаконному прослуховуванні. Зокрема, її багато критикують члени урядової коаліції з соціал-демократичної партії, проти якої відомство провело численні розслідування.

Сама прокурор вважає звинувачення частиною політичної кампанії проти неї. У 2018 році вона покинула свій пост.

Європейська прокуратура повинна почати роботу не пізніше 2021 року. Вона розслідуватиме неправомірне використання бюджетних коштів ЄС та транскордонні махінації з ПДВ. Створюють відомства 22 держави ЄС. Пізніше до його роботи можуть приєднатися інші держави Євросоюзу.