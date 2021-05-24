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    Митрополичий дім. Епіфаній показав, як виглядає резиденція предстоятеля Помісної церкви

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    24 травня відбулося відкриття резиденції предстаятеля Української православної церкви Епіфанія - Митрополичий дім. Епіфаній показав, як виглядає резиденція предстоятеля Помісної церкви
    24 травня відбулося відкриття резиденції предстаятеля Української православної церкви Епіфанія
    Фото: Митрополит Епіфаній

    24 травня у резиденції відбулася перша робоча зустріч – засідання Священного синоду Української православної церкви

    На території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря відкрили Митрополичий дім – офіційну резиденцію предстоятеля Православної церкви України Епіфанія.

    «Таким чином ми продовжуємо давню традицію: 400 років тому, після відновлення Єрусалимським Патріархом Феофаном у Києві ієрархії Української Православної церкви, митрополичим осідком та центром життя Православної Церкви став саме Михайлівський Золотоверхий монастир», – повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Митрополита Епіфанія.

    Зазначається, що будівля нинішньої Митрополичої резиденції була зведена у 1894 році за проектом архітектора Володимира Ніколаєва.

    «Спершу це був будинок співаків архієрейського хору Михайлівського Золотоверхого монастиря, який у 1919 році радянська влада конфіскувала й передала Раднаргоспу. І лише з початком відновлення незалежності України та відродження Української Церкви будівлю повернули Золотоверхій обителі», – йдеться у повідомленні.

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    Митрополичий дім. Епіфаній показав, як виглядає резиденція предстоятеля Помісної церкви
    Митрополичий дім. Епіфаній показав, як виглядає резиденція предстоятеля Помісної церкви
    Митрополичий дім. Епіфаній показав, як виглядає резиденція предстоятеля Помісної церкви
    Митрополичий дім. Епіфаній показав, як виглядає резиденція предстоятеля Помісної церкви
    Митрополичий дім. Епіфаній показав, як виглядає резиденція предстоятеля Помісної церкви
    Митрополичий дім. Епіфаній показав, як виглядає резиденція предстоятеля Помісної церкви
    Митрополичий дім. Епіфаній показав, як виглядає резиденція предстоятеля Помісної церкви
    Митрополичий дім. Епіфаній показав, як виглядає резиденція предстоятеля Помісної церкви

    Також повідомляється, що впродовж двох років реставрацією цієї будівлі, ремонтними та внутрішніми оздоблювальними роботами опікувалася меценатка Світлана Мацола.

    У неділю, 23 травня, предстоятель ПЦУ звершив освячення нової резиденції. А вже у понеділок, 24 травня, у резиденції відбулася перша робоча зустріч – засідання Священного синоду Української православної церкви.

    Зазначимо, абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).

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    Теги: церква Київ Українська православна церква релігія Епіфаній
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    Митрополичий дім. Епіфаній показав, як виглядає резиденція предстоятеля Помісної церкви