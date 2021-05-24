Митрополичий дім. Епіфаній показав, як виглядає резиденція предстоятеля Помісної церкви

24 травня у резиденції відбулася перша робоча зустріч – засідання Священного синоду Української православної церкви

На території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря відкрили Митрополичий дім – офіційну резиденцію предстоятеля Православної церкви України Епіфанія.

«Таким чином ми продовжуємо давню традицію: 400 років тому, після відновлення Єрусалимським Патріархом Феофаном у Києві ієрархії Української Православної церкви, митрополичим осідком та центром життя Православної Церкви став саме Михайлівський Золотоверхий монастир», – повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Митрополита Епіфанія.

Зазначається, що будівля нинішньої Митрополичої резиденції була зведена у 1894 році за проектом архітектора Володимира Ніколаєва.

«Спершу це був будинок співаків архієрейського хору Михайлівського Золотоверхого монастиря, який у 1919 році радянська влада конфіскувала й передала Раднаргоспу. І лише з початком відновлення незалежності України та відродження Української Церкви будівлю повернули Золотоверхій обителі», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що впродовж двох років реставрацією цієї будівлі, ремонтними та внутрішніми оздоблювальними роботами опікувалася меценатка Світлана Мацола.

У неділю, 23 травня, предстоятель ПЦУ звершив освячення нової резиденції. А вже у понеділок, 24 травня, у резиденції відбулася перша робоча зустріч – засідання Священного синоду Української православної церкви.

Зазначимо, абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).

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