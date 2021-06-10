«Маємо берегти душі чистими». Митрополит Епіфаній та глава УГКЦ привітали з Вознесінням

Свято Вознесіння не має фіксованої дати, тому його відзначають щороку у четвер шостого тижня після Великодня

Вознесіння Господнє – одне із важливих свят для всіх православних

Сьогодні – Вознесіння Господнє. Зі святом українців привітали предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній та глава УГКЦ Святослав Шевчук.

«Діяння Спасителя на землі були покликані до духовного виправлення людини, спрямування її на праведний шлях. Він страждав через наші гріхи і Своїми смертю та воскресінням відкрив дорогу до Царства любові й істини. Через Вознесіння Господа Ісуса Христа, у якому відбулося єднання Божества й людства, людська природа була піднесена від землі і гріха до вічного блаженного життя на небесах. Спаситель пояснював своїм учням, що Його Вознесіння необхідне, аби зіслати Утішителя — Святого Духа, з Яким Він буде з нами до кінця віку, і «приготувати нам місце» (Ін. 14: 2) у небесних оселях Свого Отця. Радіємо сьогодні та святкуємо, адже Царство небесне, колись недоступне, тепер відчинене і приготовлене для людини», – написав Епіфаній.

Він зазначив, що маємо берегти свої душі чистими, приносити щире покаяння в гріхах та жити згідно із Заповідями Божими.

Блаженніший Святослав зазначив, що у своєму вознесінні Ісус Христос не покинув нас, своїх учнів, своєї Церкви, людства, а далі перебуває з нами.

«У вознесінні Господь не просто не покинув нас. Він пішов підготувати нам місце, як про це сказав своїм апостолам. Вознісшись на небеса й сівши праворуч Бога Отця разом зі своєю людською природою, Він відкрив небеса для кожної людини, яка вірить у Його воскресіння і вознесіння. Отож у нинішньому святі Господь відкриває правду про наше остаточне призначення – небо, яке не є якимсь фізичним місцем, стратосферною чи географічною точкою, але єдністю людини з Богом. Дбаймо про те, що вгорі!», – привітав глава УГКЦ.

Вознесіння Господнє – одне із важливих свят для всіх православних. Повна його назва – Вознесіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. І саме цим святом закінчується святкування Великодня.

Свято Вознесіння не має фіксованої дати, тому його відзначають щороку у четвер шостого тижня після Великодня. Річ у тім, що число 40 не ділиться на 7 без залишку, тому дата відзначення Вознесіння припадає тільки на четвер. У 2021 році Вознесіння Господнє в Україні святкують 10 червня.