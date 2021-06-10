Сьогодні – Вознесіння Господнє: що треба та не можна робити в цей день

Свято Вознесіння не має фіксованої дати, тому його відзначають щороку у четвер шостого тижня після Великодня

Вознесіння Господнє – одне із важливих свят для всіх православних. Повна його назва – Вознесіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. І саме цим святом закінчується святкування Великодня.

Свято Вознесіння не має фіксованої дати, тому його відзначають щороку у четвер шостого тижня після Великодня. Річ у тім, що число 40 не ділиться на 7 без залишку, тому дата відзначення Вознесіння припадає тільки на четвер. У 2021 році Вознесіння Господнє в Україні святкують 10 червня.

Історія свята

У IV столітті воно стало загальнознаним. Це останній день, коли вітаються «Христос воскрес!». Також у цей день у храмах ховають плащаницю.

Згідно з Євангелієм, Ісус Христос після свого воскресіння з мертвих понад місяць перебував на землі серед своїх учнів і пастви. А після закінчення цього терміну Спаситель зібрав апостолів у передмісті Єрусалима Віфанії на горі Елеон, благословив їх і у плоті вознісся на небо.

Тоді ж до присутніх з'явилися два ангели та проголосили, що Христос через час так само знову прийде на землю видимим чином, щоб судити живих і мертвих. А поки Господь і після свого Вознесіння не залишить своїх учнів — хоч він і перестане бути їм в образі людини, незримо він як і раніше буде перебувати поруч з ними.

Символізм свята у тому, що Христос вознісся від землі до неба. Тобто перейшов з однієї реальності в іншу. Звеличення Христа при вознесінні пов'язане з темою перемоги царя над силами зла і ворогами Бога.

Традиція свята

Взагалі Вознесіння святкують 10 днів.

У середу віряни сповідуються та причащаються. У четвер потрібно відвідати святкову літургію. Потім ще 8 днів триває віддання Вознесіння.

У будинках на Вознесіння пекли пироги з начинкою з зеленої цибулі, а також особливі хлібні страви - «драбинки», на яких обов'язково робили сім «перекладин», що символізують ступені (за кількістю небес апокаліпсису). Ці коржі освячували в церкві та з частуванням відправлялися в гості до рідні.

Що потрібно робити

У цей день українці традиційно відвідували церкву, ставили свічки за померлих родичів і просили пробачення за завдану кривду сусідам і рідним.

За народним повір'ям, на Вознесіння не можна відмовляти у допомозі нужденним та мандрівникам.

За традицією в день Вознесіння запрошують гостей. Господарі накривають святковий стіл зі смачними наїдками.

Що не можна робити

Полювання в цей період вважається великим гріхом. Адже на Вознесіння все живе набирається сил.

Згідно з повір'ям, на Вознесіння не можна працювати по дому, шити, в'язати тощо. Якщо ви порушите заборону, то накличете на свою сім'ю біду та хвороби.

Народні прикмети

Стародавні слов'яни вірили, що саме з Вознесінням весна йде геть, а на зміну приходить літо.

Якщо погода буде хороша, то вона протримається до Святого Михайла, тобто 21 листопада. Дощ, своєю чергою, віщує хвороби та поганий врожай.

Дівчата ворожили – заплітали в коси кілька гілочок берези. Якщо гілочки не зів'яли за 10 днів до Трійці, то в цьому році варто чекати весілля.

Роса на Вознесіння Господнє вважається цілющою, а трави підсилюють і зберігають свої лікувальні властивості до настання Івана Купала, тобто 7 липня.

Іменини

10 червня День ангела відзначають: Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Микита, Микола, Макар, Павло.